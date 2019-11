Conadep del periodismo: caliente debate entre Hernán Brienza y Pablo Avelluto

El tema de la Conadep del periodismo, con el que amenazan los sectores más duros del kirchnerismo, mezclando en el tema desde la "protección a todo la corrupción que hubo en el gobierno de Mauricio Macri" a "todo lo que inventaron en contra de Cristina" promete capítulos cada vez más tensos en los próximos meses. Y la muestra de esa "grieta" se vio este miércoles 6 de noviembre en el tradicional ciclo "A Dos Voces", conducido en la ocasión por Edgardo Alfano, con el debate que mantuvieron el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, con el periodista y escritor Hernán Brienza, un reconocido defensor del kirchnerismo.

"Es desatinada la palabra Conadep porque juega con el tema de los desaparecidos de la dictadura militar y me parece que no hay que banalizar ese tipo de situaciones", indicó Brienza al principio, pero agregó que "comprendo a los que piden analizar como se comportó el periodismo en estos años... La idea de la Conadep tiene una idea en función de si hubo 'desaparecidos periodísticos' en estos cuatro años, si hubo un apagón informativo, y yo creo que los hubo. Eso habla de un desperdicio hacia el interior de la sociedad argentina", sostuvo.

"Hay que ver que decisión puede tomar una sociedad en función de la información que dan los medios de comunicación. Si los medios no dan una información completa, yo creo que TN puededar la información que quiera, pero también un gran sector de la población que no se vio representado por TN debe tener su información para saber a quien elegir a quien votar, a quien leer, a quien pensar. Eso existe relativamente...", consideró Brienza, reclamando "que pensemos qué hacer con el periodismo, de qué forma hacer periodismo y además de qué forma se mira a la política. Ese es el gran desafío..."

"Yo discrepo con Hernán, discrepo con Rafael Bielsa, y desde ya discrepo con Hugo Moyano, también con lo que dijo Mempo Giardinelli, lo de Dady Brieva, con lo que dijo y luego desdijo Gisela Marziotta, con lo que algunos voceros del kirchnerismo dijeron...", contestó Avelluto a su turno, coincidiendo con Brienza en que la relación periodismo-política es "una relación tensa, pero hay un punto fundamental y es que el periodismo le pertenece a la sociedad civil y quienes evaluamos el rol del periodismo somos sus consumidores, los que están mirando la tele en este momento, los que consumen los diarios, los que entran a las páginas de internet, los que eligen ver este canal o ven otro, hacen click acá o allá

"Los periodistas por supuesto están sujetos al Código Penal, no tienen coronita, ahora tenemos que preservar su libertad y el problema que tiene el kirchnerismo y que ha tenido el peronismo a lo largo de su historia, es que sus credenciales en cuanto a libertad de expresión no son muy buenas. Han estatizado medios, han expropiado medios en otro momento, que han utilizado medios públicos de una manera, vos podés no haber conseguido trabajo en estos años, pero la cantidad de periodistas no oficialistas que han tenido trabajo en los medios públicos estos años es muy grande, tan grande que incluso sectores afines al Gobierno nos han acusado a Hernán Lombardi y a mí de ser hasta excesivamente plurales, como si algo así pudiera existir...", señaló Avelluto.

"Los medios públicos no son del Gobierno, son de la sociedad que paga sus impuestos y los mantiene. La gente debe evaluar si el trabajo de los periodistas está bien o está mal hecho, entonces los mira si quiere, sigue este canal o mira otro, compraeste diario o compra otro, que es lo que hacemos todos. Si no entramos en esta obsesión que hubo durante el kirchnerismo de pensar que la construcción de la realidad la hacen los medios de manera independiente a lo qye esa realidad es. Y así terminamos con el presidente electo considerando que los chicos se convertían individualistas por mirar a Bugs Bunny o se convertían en violentos por mirar animé...", agregó el titular de Cultura.

El tema fue ganando en voltaje y escaló a "si existe o no el periodismo profesional", un punto en el que Brienza fue severo en su negativa: "no existe y vos sabés de qué te hablo... Yo tengo 20 años de periodismo y sé cómo hacerte quedar bien o hacerte quedar mal con una nota".

"Durante el macrismo no hubo voces opositoras", dijo Brienza, señalando que "jamás los periodistas que habíamos trabajado en Radio Nacional hasta el 31 de diciembre de 2015 fuimos convocados no a trabajar, ni siquiera a aparecer, incluso echaron gente que pertenecía a partidos que no eran los del Gobierno, hay que pensar en serio la comunicación y eso va más allá de los partidos políticos. Por eso hay empresarios periodísticos que están presos por determinadas cuestiones y hay otros empresarios periodísticos que por las mismas cuestiones no fueron presos. Y hay denuncias penales contra periodistas opositores y que no haya habido ninguna denuncia penal contra periodistas oficialistas, y esas denuncias contra periodistas opositores las hicieron abogados ligados al PRO".

"Cuando vos decís periodista opositor, periodista oficialista, entonces no son periodistas...", trató de cortar Avelluto, a lo que Brienza cargó "hice periodismo durante 20 años, trabajé en casi todos los medios y sé cómo se maneja la información desde los medios empresariales y también desde los medios públicos. Y debatamos que hacen los periodistas, todos los periodistas...".

Al remarcar que no existe el periodismo profesional, Brienza rechazó incluso el ejemplo que quiso poner Avelluto del trabajo de Diego Cabot con el tema de los Cuadernos de las Coimas. "No, eso no es periodismo profesional, porque el periodismo sería profesional si el método sería científico y la verdad no es científica...", contestó el escritor. Y cuando Avelluto citó a The New York Times como ejemplo de periodismo, la respuesta de Brienza fue igual de tajante. "pero por favor, si sabemos que está vinculado al partido demócrata".

"Los medios públicos durante la gestión de Cambiemos fueron infinitamente más plurales que durante la gestión del kirchnerismo", contestó Avelluto. Hasta que al cerrarese bloque, el programa de TN pasó a una entrevista que Laura Ubfal le hizo a Alberto Fernández a poco de que este emprendiera el regreso desde México, y le preguntó sobre el tema de la "Conadep del periodismo", aunque el mandatario electo fiel a su estilo evitó las posiciones extremas y habló del "juicio de los lectores y oyentes como "única y verdadera sanción".

"Cada uno tiene derecho a escribir lo que le plazca, pero cada uno tiene que hacerse responsable de lo que ha escrito y ha dicho, pero la verdadera sanción no es la del poder, la verdadera sanción es la del televidente, la del lector, la del radioescucha y entonces que cada uno se haga cargo, antes sus seguidores de lo que dijo o escribió... Pero eso queda al arbitrio dle público, nada más. Creo, sí, que podríamos hacer en la Argentina un periodismo mejor", concluyó.

