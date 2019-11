Hugo Moyano: "Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas en estos años"

Hugo Moyano cuestionó este lunes 4 de noviembre la actuación del periodismo durante el Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "no puede ser gratis" el "daño" que los medios "hicieron" en estos años. "Hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios. Han hecho mucho daño. Como no lo viven no se dan cuenta, pero hacen mucho daño. No puede ser gratis", aseguró el Secretario General del Sindicato de Camioneros.

"Los periodistas y medios tienen que darse cuenta de los malos momentos que han hecho pasar a gente inventando cosas", agregó el presidente de Independiente en declaraciones a Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio, y recalcó: "Creo que empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia".

El gremialista pareció sumarse así a la idea de una Conadep del periodismo, que fue esbozada por primera vez por el actor y humorista Dady Brieva durante una entrevista y que ocasionó la adhesión de referentes de la cultura y la política. ​

Mempo Giardinelli apoyó a Dady Brieva con la Conadep para el periodismo: "Dio en el blanco"

Moyano se refirió también a la intención del presidente saliente de liderar la oposición a partir del 10 de diciembre. "¿Líder de qué quiere ser Macri? Líder se nace, no se hace. Macri no tiene ningún tipo de liderazgo", opinó, y planteó: "No sé si alguien del Gobierno actual podrá liderar una oposición. Ninguno tiene suficiente autoridad para hacer alguna crítica cuando hicieron un desastre estos 4 años".

Sobre las próximas negociaciones salariales, el sindicalista anticipó: "Nosotros tenemos que evaluar la inflación y reclamar para que no se afecte el poder adquisitivo del salario". Sobre el pacto social que pregona el presidente electo, destacó que "una economía funciona sobre las bases del transporte. Es una actividad sumamente importante que no puede quedar aislada del Acuerdo Social". Además destacó que "los empresarios tendrán que ceder en los precios".

Proceso a la Conadep del periodismo: "Preocupa que siempre estemos mirando para atrás"

En otro orden, Moyano pidió que en el futuro Gobierno haya "hombres del movimiento obrero" y advirtió que "las primeras medidas ya las han expresado Alberto y Cristina" y que "hay que alentar el consumo masivo". El dirigente habló también de la reunión del viernes entre la CGT y el presidente electo. Aseguró: "No nos han invitado a la reunión del viernes con Alberto Fernández". En la misma línea, cruzó a la CGT: "Nosotros nos alejamos de la CGT porque no reclamaba contra las medidas de Macri".

AB/FF