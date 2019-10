Vanesa Noble Herrera: "Pese a que sufrimos muchísimo, yo a Cristina la admiro"

Tras dialogar en exclusiva con PERFIL, Vanesa Noble Herrera, nuera de Ernestina Herrera de Noble (fallecida directora del Grupo Clarín) y esposa de Felipe Noble, volvió a hablar con los medios este miércoles 30 de octubre. Brindó detalles inéditos sobre el desempeño del Grupo Clarín en el proceso de extracción de ADN de Felipe y Marcela Noble, y dio su opinión sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner.

"Fue mucho tiempo el que yo tuve que guardar mi ideología pensando que si yo la manifestaba y la daba a conocer iba a tener falta de códigos. Con el paso de los años y con años de terapia llegué a la conclusión de que por decir que 'soy justicialista', no le voy a faltar el respeto a nadie", dijo durante una entrevista a Radio Con Vos. Consultada sobre si también era kirchnerista, aseguró: "Yo soy justicialista de parte de mi madre, que fueron siempre peronistas. Respecto al kirchnerismo, siempre lo respeté y supe que eran las reglas del juego cuándo fue todo el tema del DN de Felipe y su hermana. Los respeté, pero nunca me pude alinear porque tenía una controversia muy fuerte. La persecución del ADN fue algo muy fuerte y yo estaba en el medio".

Ante la pregunta sobre si para ella el proceso de extracción de ADN de los hermanos Noble había sido una persecución, respondió: "Sí, y lo he hablado con Juan Cabandié, que somos muy amigos hace años". En este marco, contó que en el momento más complicado de la extracción, ella "los presenta" a Felipe y a Cabandié. "Los presento en ese momento y le digo 'Juan, quiero que lo conozcas" y viceversa. Era para que se vean y que cada uno entienda su situación porque Felipe estaba muy mal. No sabía sus orígenes. Entiendo que siempre lo quiso saber, pero por respeto a su mamá adoptiva él nunca lo hizo, y también por respeto al Grupo Clarín porque él tiene códigos con el grupo".

Vanesa Noble Herrera estuvo el domingo 27 de octubre con Alberto Fernández.

Sobre qué significaba tener códigos, explicó: "Es seguir el lineamiento y hacer muchas veces lo que te dicen que tenés que hacer. A veces hasta cuando estás en desacuerdo". Sobre este punto, explicó: "Cuando fue el problema del ADN, la mamá dijo que existía la posibilidad que fuesen hijos de desaparecidos porque ellos nacieron en 1976. Entonces, desde el lugar de Felipe, entiendo que si hubiese sido así, la mamá hubiese cometido un delito. Por el lado del Grupo, (estaban) cuidando hasta las últimas consecuencias a ver si realmente había compatibilidad de muestras en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand".

Consultada con respecto a cómo fue la reacción de Felipe cuando supo que no era hijo de desaparecidos, contó que hubo "un alivio porque no se había cometido un delito" y Ernestina "no iba a tener ningún problema legal", pero que, por otro lado, "Felipe dijo 'no soy hijo de desaparecidos ¿ahora quién me ayuda a buscar mi verdadera identidad?' Sintió un vacío. Yo lo hablé con Juan Cabandié y le dije 'ahora quién lo ayuda'. Él me dijo que quizás tendríamos que reunirnos con las Abuelas y buscar la vuelta para seguir averiguando desde otro lugar".

"Cuando fue el tema del ADN, a mi Cristina me invitó a la quinta de Olivos". Dijo Vanesa

Ante la repregunta de si la negativa voluntaria de Felipe tenía que ver con una decisión del Grupo Clarín, aseguró: "Creo que eran dos cosas. El tema de que no quería perjudicar a su mamá. Y desde el Grupo querían cuidar hasta último momento el ver si era cierto o no si eran hijos de desaparecidos". Vanesa Noble Herrera contó, además, que cuando se puso de novia con el joven ella fue "estudiada" y que "averiguaron todo sobre ella", aunque en el buen sentido. "En 2005, cuando me puse de novia, me estaban estudiando: quién era mi familia, qué estudiaba, dónde trabajaba, qué ideología tenía. Pero fui aceptada". Sobre esto, aseguró que sucedía en reuniones, charlas con familiares, socios y accionistas, y que "salían preguntas y ella sabía a dónde apuntaban".

Sobre Magnetto aseguró que lo "aprecia muchísimo" porque los "ha ayudado, dado sugerencias". "Creo que es el más humano del Grupo, a nivel socios", dijo, y recalcó que él le "llegó al corazón". En relación a quiénes votó, confesó que en las últimas elecciones eligió a Alberto Fernández, que en 2015 votó a Macri y que en 2011 optó por Cristina Fernández de Kirchner.

Exclusivo | Vanesa Noble Herrera: "Siempre fui justicialista, estoy contra el hambre y la grieta"

"Fue un secreto en la familia, yo ahí nunca dije nada", detalló. Sobre qué piensa de la exmandataria, afirmó: "Pese a que sufrimos muchísimo en su gobierno, yo a Cristina la admiro mucho, es una excelente oradora. Y les voy a contar algo: cuando fue el tema del ADN, a través de Juan Cabandié, a mi Cristina me invitó a la quinta de Olivos. Esto fue en el año 2010", detalló.

"Mi hija tenía dos meses y el día que yo tenía que ir Mora levanta fiebre. Yo sentía que tenía que tener códigos con el Grupo y fue una excusa para no ir. Yo tuve códigos con el Grupo, que no sé si lo supo. No pude ir a conocer a Cristina y lo lamenté muchísimo. Iba a ir con mi madre que está fallecida y me quedó una deuda pendiente. A partir de ahí dije: tengo que empezar a hacer lo que yo siento, siempre respetando a mi entorno. Lo sabía Felipe y Juan Cabandié, al resto del Grupo no se lo conté a nadie", agregó. Al final de la nota, concluyó: "Ojalá que podamos unirnos para salir todos adelante, que dejemos el orgullos y ego de lado".

El domingo 27 de octubre, Vanesa Nobre Herrera estuvo en el búnker del Frente de Todos con Cabandié y Cecilia Segura, pareja del diputado. También con Mariano Recalde y el senador Santiago Carreras, ambos de La Cámpora, y con Pepe Albistur. Según contó en exclusiva PERFIL, Felipe no fue, estaba de viaje. Ella había llegado al lugar acompañada por Marina Méndez, dirigente de Huracán. Esperaron juntos el resultado de los comicios. “Luego con Juan lo fuimos a ver Alberto. Obviamente, lo felicité. Le agradecí que me permitieran estar en el en el lugar”, detalló.

Es amiga desde hace años de Juan Cabandié, según contó a PERFIL.

