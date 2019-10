Adolfo Pérez Esquivel: "Clarín está condicionado por intereses políticos"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel participó del ciclo de entrevistas Periodismo Puro que conduce el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia. Durante el extenso reportaje, el referente de los Derechos Humanos hizo un análisis de los medios de comunicación en la actualidad, criticó la agenda de los medios hegemónicos y defendió el informe que la Comisión Provincial por la Memoria realizó a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsión que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio y al periodista Daniel Santoro, entre otros.

—¿Cuál es a su juicio el rol de los medios en esta repetición de los 70 a través de otras formas?

—En esa época los medios sufrieron distintos embates. Hubo una persecución muy fuerte, mucha censura. En el año 1975 fue el secuestro, asesinato, muerte, de un periodista brasileño de origen judío, Vladimir Herzog.

—En la dictadura de Argentina sobran ejemplos.

—Rodolfo Walsh, y muchos otros. Además, había mucha censura. En Brasil también algunos medios ejercieron la censura.

—Según su mirada, "O Globo" en Brasil, "El Universal" en Ecuador y "Clarín" en la Argentina son parte de ese Plan Cóndor 2. Es una acusación grave. Le pido que la fundamente.

—Lógicamente que la fundamento. Tanto contra Lula como aquí Clarín, se comenzó a armar toda una historia que incluía condenas antes de ser juzgados. Es una condena a través de los medios. Es algo que no corresponde. Ahí se ve la complicidad en la lawfare: la suma de los medios de comunicación y de un Poder Judicial condicionado y restringido a los intereses políticos. No creo en los medios asépticos.

—Según su visión, ¿lo serían por ser partícipes necesarios en función de las consecuencias?

—Están alineados con esa política. Un ejemplo es que en Clarín jamás me han publicado nada. No ahora, es algo que viene desde un tiempo atrás. Para mí no son creíbles, están condicionados por intereses políticos. Todos los medios tienen su ideología, su mirada. Algo que sigue hasta el día de hoy.

—Llegó a esta entrevista con un ejemplar del diario “Página/12”, que imagino es el diario que lee todos los días. También me decía que el domingo compra PERFIL.

—No leo todos los días Página/12. Pero sí, lo leo.

Adolfo Pérez Esquivel: "En América Latina muchos medios son parte de un Plan Cóndor 2"

—¿Y por qué lee PERFIL? ¿Qué ideología nos asigna?

—Tiene una mirada más amplia, no restringida. Como sale los fines de semana, me interesa la síntesis diferente que hace de la situación mundial. Me preocupan los medios de comunicación. Por eso trabajamos mucho con los medios alternativos. En la semana precedente, dimos una conferencia en la sede del Serpaj. Fue muchísima gente, muchos periodistas de medios alternativos, pero no se dijo ni una palabra en los grandes medios: están ausentes, no asisten a actos así. Tratamos la situación de Chile, que es gravísima. Nosotros tenemos secretariados en distintos países y me había comunicado previamente con el de Santiago, con el de Valparaíso. La situación es tal que le mandé una carta al presidente Sebastián Piñera, a quien conozco personalmente. No puede haber 19 muertos cuando el pueblo sale a protestar y reivindicar sus derechos.

—Referido a la prensa, usted dijo: “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. ¿Cuáles fueron, a su juicio, los delitos cometidos por Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Fernando Laborda? ¿Fueron víctimas o partícipes necesarios?

—Usted se refiere al trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria. A pedido del juez Alejandro Ramos Padilla. Nos solicitó un trabajo técnico, un análisis de la documentación. La Comisión se limita a hacer ese trabajo técnico. La Justicia pasa por otro lado.

