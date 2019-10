Santoro se emocionó al saber que Fernando Ruiz le dedicó el Premio Perfil a la Libertad de expresión

El periodista Daniel Santoro no pasa por un buen momento a nivel profesional. El comunicador del Grupo Clarín fue citado a indagatoria en el marco del caso D'Alessio y se encuentra procesado en el expediente a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

El caso de Santoro creó una nueva grieta dentro del periodismo entre quienes defienden la labor del comunicador del Grupo Clarín y quienes sostienen que el accionar del juez Ramos Padilla es el adecuado.

Fernando Ruiz, destacado investigador, docente y escritor, nombrado este año miembro de la Academia Nacional de Periodismo dejó bien marcada su postura en cuanto a este debate. Anoche ganó junto a Cristian Alarcón el Premio Perfil a la Libertad de Expresión nacional y se lo dedicó a su colega.

Premio Perfil Libertad de Expresión nacional para Cristian Alarcón y Fernando Ruiz

"Es un honor recibir este premio junto con Cristian y con el equipo de la revista Anfibia. Tengo una enorme paradoja estando acá porque hay gente en la audiencia que merece más este premio”, empezó el autor.

“Cuando uno ve las pérdidas de libertad de expresión, la mejor metáfora que se puede utilizar es la de la luz. Se produce un apagón en la sociedad, y ¿qué significa cuando medios en distintos momentos de la historia de América Latina han sido cerrados, restringidos o cooptados? Esa mancha negra implica que hay muchas personas y sectores sociales que no tienen derecho a pedir derechos. Cualquier limitación a un tipo de medio frena la posibilidad de las personas de expresar sus derechos", sostuvo Ruiz.

"Quisiera dedicar este premio a un amigo y a un profesional muy valioso que está pasando unos momentos muy difíciles, cuyo nombre es Daniel Santoro", concluyó el investigador.

Anoche Santoro fue entrevistado en el programa que Luis Majul conduce por A24. Durante la nota habló del caso D'Alessio y, en ese marco, se le consultó de quién siente apoyo. El periodista agradeció el gesto de Ruiz al aire: "Recién antes de entrar al canal me quedé muy emocionado porque Fernando Ruiz, uno de los mejores profesores de periodismo de la Universidad Austral, ganó el premio a la Libertad de Expresión del Grupo Perfil, me lo dedicó a mí".

"No sabía, no tenía idea. Es una valentía obviamente darme un cheque en blanco, a un periodista que está en esta circunstancia. Por eso esto me vino muy bien para mi espíritu".

