Santoro: "Valdés tiene que responder por qué sabía 10 días antes la denuncia de Etchebest"

El periodista de Clarín Daniel Santoro escribió una carta a PERFIL a raíz de la entrevista que el exembajador argentino ante la Santa Sede Eduardo Valdés le dio a Jorge Fontevecchia. En su misiva, citó cuatro declaraciones del ex funcionario y las desmintió, en el marco del caso D'Alessio por el que el periodista está procesado.

En primer lugar, Santoro respondió a las acusaciones por los artículos periodísticos de presuntas cuentas en el exterior de Nilda Garré y Máximo Kirchner que él escribió y luego se comprobó que no era cierto. Para Valdés, esa información se la había acercado D'Alessio, y, Santoro aseguró que conoció al falso abogado y espía dos años después de la publicación.

"Recién lo conocí en noviembre de 2016, es decir casi dos años después. Como usted ya publicó en su diario, hice seis aclaraciones por escrito en Clarín con mi nombre y apellido sobre esas cuentas que no existían, pese a que muchos periodistas -al contrario que yo- ocultan sus errores", expresó.

Además, se refirió a los dichos de Valdés por las declaraciones de su compañera de trabajo, Virginia Messi, quien desmintió a Santoro respecto de haberle presentado a D'Alessio. "Mi compañera de Clarín Virginia Messi mal pudo desmentirme ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla porque aún no declaró como testigo. En mi indagatoria dije que 'Messi, me contactó con el abogado Rodrigo González pues, según me refirió, quería hacerme llegar datos vinculados a los casos conocidos como 'la mafia de los contenedores', 'la ruta de la efedrina' y 'el triple crimen de General Rodríguez'". Según Santoro, fue Rodrigo González quien presentaría al periodista y el presunto especialista en narcotráfico.

Por otro lado, acusó a Valdés por los audios que reveló Jorge Lanata de un "Operativo Puf", en donde se escucha el diálogo de Valdés con un exfuncionario K preso hablar de lo que podría ser la denuncia de Etchebest, según la versión de Santoro. "Valdés tendrá que explicar en esa causa y en la causa del “Operativo Puf” como se enteró –por lo menos- 10 días antes que el “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest iba a formular una denuncia contra D’Alessio en Dolores, en una maniobra de “fórum shopping”.

La carta completa:

Estimado director del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia:

Me dirijo a usted para trasmitirle mis aclaraciones por las groseras mentiras proferidas por el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés en contra de mi persona en la entrevista que le hizo el domingo pasado.

Primero: mal podría Marcelo D’Alessio haberme dado información sobre las cuentas de Nilda Garré y Máximo Kirchner en marzo de 2015 porque no lo conocía. Recién lo conocí en noviembre de 2016, es decir casi dos años después. Como usted ya publicó en su diario, hice seis aclaraciones por escrito en Clarín con mi nombre y apellido sobre esas cuentas que no existían, pese a que muchos periodistas -al contrario que yo- ocultan sus errores (1).

Segundo: mi compañera de Clarín Virginia Messi mal pudo desmentirme ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla porque aún no declaró como testigo. En mi indagatoria dije que “Messi, me contactó con el abogado Rodrigo González pues, según me refirió, quería hacerme llegar datos vinculados a los casos conocidos como “la mafia de los contenedores”, “la ruta de la efedrina” y “el triple crimen de General Rodríguez”, entre otros temas que cubro para la el diario Clarín. González, oportunamente, me dijo que los datos los tenía un conocido suyo llamado D’Alessio... En el caso de González, me llamó el 19 de noviembre de ese año pero, en principio, no le presté atención porque por entonces tenía mucho trabajo. Luego se comunicó conmigo el Fiscal Juan Ignacio Bidone, quien me efectuó referencias sobre D’Alessio como un hombre que conocía mucho de narcotráfico y decía tener buenas relaciones con la DEA. Así, acepté ver a González y D´Alessio, el 23 de noviembre en un bar cerca del diario Clarín”. Las secuencias de estos chats están certificados por un acta de una escribana pública entregada en el juzgado de Dolores.

Tercero: Valdés primero dijo ante otros medios que no me presenté a denunciar a D’Alessio y ahora aclaró que sí lo hice pero ante el juez federal Julián Ercolini. Así fue. Lo hice unos días después de que estalló el caso con un escrito. Me presentó en la causa abierta por la denuncia del fiscal Carlos Stornelli contra D’Alessio por fraude. Yo no soy funcionario público como para realizar otro tipo de acciones penales. Y Valdés tendrá que explicar en esa causa y en la causa del “Operativo Puf” como se enteró –por lo menos- 10 días antes que el “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest iba a formular una denuncia contra D’Alessio en Dolores, en una maniobra de “fórum shopping”.

Cuarto: Yo no tengo “odio al escribir”. Ni tampoco me considero juez ni fiscal. Usted sabe que mis notas carecen de adjetivos descalificativos, como sí sobran en la boca de Valdés. Solo quiero, con mi trabajo, acercarme a la verdad para contribuir a que en la Argentina, algún día, se termine la impunidad de los poderosos que le roban al Estado. Dediqué toda mi vida a la investigación periodística y como dijo usted no tengo patrimonio más que un auto y una casa hipotecada. Las mentiras y presiones de Valdés y sus aliados no me callarán.

A su entera disposición. Muchas gracias.

Las frases de Valdés:

1—Después descubrimos que el que había llevado esa información se llamaba Marcelo Sebastián D’Alessio. Lo reconoció él mismo. Se pretendió que esa información la levantara Raúl Alconada Mon en La Nación y Daniel Santoro en Clarín. Alconada Mon no la vio como seria y no la publicó. En cambio, Santoro publicó cuatro tapas, seguidas. Pongo ese ejemplo porque es el que se me viene ahora pero hay otros, también dolorosos.

2-Virginia Messi, su compañera de policiales de Clarín, lo desmintió en la cara del juez. Mintió en lo más importante, en decir quién le presentó a D’Alessio. Santoro dijo que fue Virginia Messi y no, se lo presentó el fiscal Juan Bidone.

3- Mentira, fue y se presentó en el juzgado de Julián Ercolini como testigo. Lo hizo en un lugar en el que sí estaba denunciado penalmente Marcelo D’Alessio por Carlos Stornelli, que demoró ocho días también.

4—Digo que Daniel Santoro tenía interés de odio al escribir.

