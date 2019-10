Premio Perfil Libertad de Expresión nacional para Cristian Alarcón y Fernando Ruiz

Entre los Premios PERFIL de cada año, las distinciones a la Libertad de Expresión nacional e internacional tienen un simbolismo especial, y los ganadores en el ámbito nacional de 2019 fueron Cristian Alarcón, director periodístico de Anfibia, y Fernando Ruiz, destacado investigador, docente y escritor, nombrado este año miembro de la Academia Nacional de Periodismo.

Anfibia es una revista digital de crónicas, ensayos y relatos de no ficción que trabaja con el rigor de la investigación periodística y las herramientas de la literatura. Fue creada en 2012 por la Universidad Nacional de San Martín, dentro de su programa Lectura Mundi y propone una alianza entre la academia y el periodismo con la intención de generar pensamiento y nuevas lecturas de lo contemporáneo.

"A veces las sincronias le dan sentido a lo que ocurre al mismo tiempo. Casualmente hoy a esta estaba planificada la visita de 18 periodistas de América Latina a la beca Cosecha Roja", dijo Alarcón al recibir junto a Ruiz el premio de manos de Jorge Fontevecchia.

"Somos Anfibia, Cosecha Roja y un grupo de periodistas y creativos que intentamos todos los dias innovar. Los periodistas hemos visto mermar las fuentes de trabajo, estos 18 visitantes estaban en un centro cultural porque la ultima aventura de Anfibia tiene que ver con la libertad de exprexion, de acompañar un work shop en una investigacion periodística. Es un trabajo triple, investigamos y creamos", señaló Alarcón en el escenario del CCK.

Asimismo, puntualizó que "la libertad de expresion no es una cuestión de ecuanimidad ni de equidistancia, de salvarnos o no de la grieta. Hemos desafiado a nuestras audiencias con ideas que no son las de ellas. Anfibia no tiene miedo a molestar a sus adiencias" agregó, cerrando su agradecimiento por el premio con una dedicatoria a Marcelo Zlotogwiasda "que nos enseñó que rigurosidad puede estar acompañada de empatia y sentido comun".

Por su parte Ruiz, doctor en Comunicación pública por la Universidad de Navarra (España), licenciado en Ciencias Políticas, por la Universidad Católica Argentina (UCA), y profesor de las materias Historia de la Comunicación y Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, indicó que consideraba "un honor recibir este premio junto con Cristian y el equipo de Anfibia".

"Siento una enorme paradoja estando acá, porque hay personas que merecen más este premio, Cuando uno habla de la pérdida de libertad de expresión, la mejor metáfora que se puede usar es la de la luz. Se produce un apagón, por ejemplo cuando medios han sido cerrados o restringidos. Ese apagón implica que hay muchos sectores de la socialed que no tienen derecho a pedir derechos. Cualquier limitación a un medio frena la posibilidad de las personas de expresar sus derechos", destacó Ruiz.

Y concluyó con una dedicatoria "a un hombre que está pasando un momento difícil, cuyo nombre es Daniel Santoro". Ruiz es miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y ha escrito varios libros sobre historia y problemáticas del periodismo argentino y latinoamericano.