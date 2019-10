Murio Zlotogwiagzda: su posición sobre el Caso Santoro

Este miércoles por la noche se conoció la triste noticia de que el periodista Marcelo Zlotogwiazda había fallecido. Meses atrás, en su programa de Radio Con Vos, Zloto había dedicado un editorial para un tema sensible que sigue desencadenando grietas en el periodismo: la citación a indagatoria de Daniel Santoro en el marco del caso D'Alessio.

En primer lugar, el periodista aclaró que no se metería en "la cuestión específica de la causa" porque la desconocía, y que no quería "ni contradecir ni darle la razón" a los argumentos que presentó Daniel Santoro para que se anule del expediente judicial todo tipo de llamadas entrantes y salidas desde su celular, amparándose en el secreto profesional.

No obstante, calificó de "corporativa" la defensa a Santoro mediante solicitadas firmadas por "muy conocidos periodistas, digamos que la inmensa mayoría de ellos del Grupo Clarín". De la misma manera calificó la reacción de Adepa y el grupo de empresarios "nuestra voz", que salieron a apoyar al editor de Judiciales de Clarín.

"Porque aún cuando Santoro tenga razón y lo ampare el secreto profesional para impedir que se utilice el listado de sus llamados, lo que están haciendo es querer que no se lo investigue a él. Y Santoro, con los indicios que tiene Ramos Padilla -que tampoco los voy a juzgar porque no conozco en detalle la causa- es un sujeto igual que un barrendero, igual que un empresario, que un colectivero, igual que cualquier otro para ser indagado si el juez considera que tiene motivos para ello", argumentaba el periodista.

Cuáles son las principales contradicciones e incógnitas del caso D'Alessio

Para Zlotogwiazda, las defensas a Santoro intentaban decir "no queremos que se lo investigue", y eso muestra "una hilacha de cola de paja". Por otro lado, el periodista recordó que Santoro tiene "una extensísima trayectoria con tareas encomiables, la más importante es la triangulación de armas entre Ecuador y Perú. Se llevó a Menem a la cárcel. Y debe haber hecho un montón de otras investigaciones muy valiosas".

En esa línea, aclaró: "No lo estoy juzgando a él como periodista. Lo único que estoy diciendo es que no me parece correcto la defensa corporativa con nadie. Somos periodistas que tenemos un cachitito chiquito de ventajas de prerrogativas. Como la que dice Santoro, que me cuesta creer que un juez no pueda utilizar con reserva un registro de llamados para esclarecer un caso. Esto sí lo digo en borrador, pero estamos hablando de un caso de extorsión, de pedido de coima. Claro que el juez no puede utilizar a partir de eso lo que no es funcional a la investigación. Si surge que estaba en complicidad con Marcelo D'Alessio para presionar y extorsionar empresarios, que lo use. Ahora que no difunda las llamadas que hacía con un ministro, llamados que no tienen nada que ver con la causa, cosas que los jueces suelen hacer. Y tenemos en Comodoro Py varios ejemplos".

Al finalizar su editorial, dijo que quería "justificar porqué yo y muchísimos otros periodistas que no fuimos ni siquiera invitados a firmar esta solicitada, no lo hubiéramos hecho".

J.D. / D.S.