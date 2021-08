Esmeralda Mitre criticó el "fanatismo" de La Nación y el rol de Mauricio Macri: "Puedo tener problemas legales"

Esmeralda Mitre volvió a criticar la línea editorial "fanática" de La Nación, medio del que afirma ser heredera tras el fallecimiento de su padre Bartolomé Mitre, e insistió en la opacidad que presentan las cuentas del medio. Además, volvió a referirse al supuesto rol de Mauricio Macri en el diario y el canal de TV LN+. "Un canal que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí... De repente es el canal más importante de todos", criticó.

En una entrevista junto a su abogado Santiago Yofre en el programa Conflicto de intereses por C5N, Esmeralda Mitre fue consultada por sus declaraciones de la semana pasada sobre los números del medio centenario y la nueva administración. "Están en una situación económica muy rara. Un canal que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí... De repente es el canal más importante de todos", argumentó la actriz.

Mitre también hizo referencia al cambio de La Nación +, el canal televisivo del multimedio. "Fanáticos, todos hablando acerca de que el PRO es lo mejor del mundo y después critican al kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la línea editorial?", manifestó, agregando que "estarían utilizando un medio para hacer campaña".

Esmeralda Mitre: "Si las cosas las digo es porque las estaría sabiendo"

Durante toda la entrevista, una de las herederas de Bartolomé Mitre utilizó el potencial para develar su postura respecto a lo que sucede en el medio y de esa manera esquivar los problemas legales que las acusaciones podrían tener.

Por ello afirmó no poder "dar por cierto nada porque puedo tener problemas legales", pero aclaró que "si las cosas las digo es porque las estaría sabiendo", en referencia a una supuesta inversión del ex presidente, Mauricio Macri, para que el canal LN+ critique al oficialismo.

"Vos prendés La Nación Más y todo el día Macri, Macri, Vidal. Es un disparate, un chiste, parece una joda para Videomatch. Lo veo y no lo puedo creer", expresó.

Críticas contra la familia Saguier

Inmediatamente, criticó a la actual administración de La Nación que lleva adelante Fernán Saguier. "Los Saguier son paracaidistas, no tienen poder, no conocen del periodismo porque conseguir plata para pagar una deuda como la de La Nación no es tan complicado", disparó.

Luego articuló su crítica a la cúpula ejecutiva del diario y al posicionamiento periodístico que el medio lleva adelante actualmente, argumentando que la "fanatización" le hace perder seriedad y prestigio.

"La pérdida editorial se dio desde que entraron los Saguier y, mi padre, estando enfermo, se habrían aprovechado en todo sentido: en lo editorial y en lo económico. Yo lo que quiero es entrar a mi diario y heredar lo que corresponde. En primer lugar, hacer auditorías y que el diario vuelva a ser lo que era, un diario recto. Es un diario que no existe, casi", criticó.

Para Mitre, fanatizar un medio no es inteligente porque "lo que tiene que hacer La Nación es hacer dinero, que no de pérdida y sea una entrega para salvar las papas y no ahogarse".

Finalmente, su representante legal, Santiago Yofre, manifestó que "Esmeralda tiene una visión crítica de la administración de Saguier y conoce como pocos la interna de Cambiemos" y advirtió que "nos enfrentamos a alguien muy poderoso si las conjeturas se cumplen".

GI/FL