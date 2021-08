Esmeralda Mitre dijo que Vidal y Larreta son "antiéticos" y habló de la millonaria deuda de los Saguier

Después de estar alejada del foco mediático y abocada a preparar una obra de teatro para estrenar en Córdoba en verano, Esmeralda Mitre reapareció. Y lo hizo a su manera, que salió con los tapones de punta. María Eugenia Vidal fue el blanco de sus comentarios. También Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y los Saguier. La sorpresa de tener de vecina de barrio a María Eugenia Vidal la superó. “La veo hace un año en el barrio y nunca lo dije porque no quería armar revuelo pero me agarró mucha bronca, mucha desazón, y decidí decirlo porque la gente no lo sabe”, le relató Esmeralda Mitre a Alejandro Bercovich en Radio Con Vos.

El motivo de la bronca de Esmeralda Mitre es que, para ella, ”una persona que vivía en Morón, que la hicieron separar del marido (N. de la R. menciona que fue por presunto motivo que podría perjudicarla políticamente); después se va a vivir a una base militar para hacerse la honesta; y en tres años logra pasar de vivir en Morón(enfatiza) –porque hay que vivir en Morón– a ‘la isla’, el barrio más caro de la Argentina, más caro que Barrio Parque. (…) Viviendo de la función pública, no podés pasar de vivir en Morón a Recoleta en tres años. Es una cuestión fáctica.”

Si esto le da bronca de María Eugenia Vidal, otra figura relevante de ese espacio, tampoco le genera mejores sensaciones. “Yo a Horacio (Rodríguez Larreta) le dije en la cara hace dos años en la mesa de Mirtha Legrand: ‘Vos vas a traicionar al presidente (Macri). (…) Tengo toda mi empatía con él (Macri); toda la gente que él inventó–y que no serían nadie–, lo dejaron sin siquiera poner una persona en la lista (N. de la R: puso a dos Hernán Lombardi y a secretario privado Darío Nieto, implicado en una causa judicial). Son unos descarados, unos desagradecidos, unos antiéticos, unos cínicos.”

De paso por Uruguay para estar con su madre, Esmeralda Mitre dijo que regresará para votar en las PASO. “De ninguna manera voto a Vidal a Horacio, a nadie del PRO. Estoy muy desilusionada; yo los voté en su momento, quería un cambio, creí en ellos, y el país quedó explotado.Fue una muy mala presidencia. No creo en Vidal: imaginate que alguien se llama ‘eternamente bonaerense’ y después pone otra cosa, ya me parece poco creíble.”

La AFIP también analiza la herencia de Bartolomé Mitre por sospechas de dinero en negro en el exterior.

Su batalla judicial por la herencia de Bartolomé Mitre también se coló en el reportaje con Alejandro Bercovich en Radio Con Vos. “Estoy recuperando las acciones que le robaron a mi padre”,dijo Esmeralda Mitre. Y cuando se haga de las mismas, dice que no quiere dirigir La Nación pero sí cambiarla toda. También se mostró sorprendida porque “de un día para otro un canal (LN+) tenga, digo entre comillas, todos los mejores periodistas del país cuando no había ni para comer. (…) Lo que se dice es que en el canal la plata entró por otro lado, no puedo decirlo, podrán imaginarlo. Y que Mauricio Macri habría puesto dinero no en el canal, sino que habría pagado parte de la deuda que tienen los Saguier de 50 millones de dólares. Macri habría puesto 15 millones de dólares para salvarlos un poco, y así beneficiarse.”