Fernández Llorente le responde a Sandra Russo: "No censuramos, terminamos el programa por bajo rating"

Luego de que la periodista Sandra Russo condujera en este martes su último programa en Radio del Plata y relatara que fue despedida por su cercanía al kirchnerismo, el director del medio, Antonio Fernández Llorente, le dijo a PERFIL que fue "por un tema de rating y programación". "Jamás censuramos a nadie", justificó.

Sandra Russo

Luego de tres meses al aire, Russo comenzó su programa Dejámelo pensar anunciando que sería su última emisión en Del Plata. En su enunciación, la periodista explicó que su vinculación con el kirchnerismo fue el hecho que desembocó en su último programa.

Al respecto, Fernández Llorente sostuvo a este medio que "es mentira" y alegó que "fue por un tema de rating y de programación".

"Jamás censuramos a nadie", sostuvo el director de Radio Del Plata sobre los dichos de Russo, quien había sostenido que su cercanía a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su paso por el programa oficialista "6,7,8", fueron los hechos que condujeron a su despido.

Luego, volvió a aclarar que tampoco hubo ninguna bajada de línea editorial desde la dirección de la radio. "Jamás bajamos línea ni censuramos a nadie, menos por su ideología ni por su cercanía a cualquiera", dijo el periodista.

"De hecho en la radio están Tomás Méndez, el "Profe" Romero (NdR: Javier Romero), Fernando Borroni y tantos más", concluyó Fernández Llorente a este medio.

Los hechos

En el comienzo de su último programa, Sandra Russo aclaró desde un primer momento que sería la última emisión de su programa en Radio del Plata.

"Muy buenas noches, ¿cómo andan? Yo más o menos porque este es mi último programa después de tres meses. Hoy un gerente de la radio cuyo nombre no recuerdo me dijo que por razones presupuestarias, bla bla bla, pero yo no le creo. Creo que es mi línea editorial, mi trayectoria personal, mi recorrido lo que no se quiere en esta radio y lo lamento", empezó explicando la periodista.

En su alocución, sostuvo que su pensamiento político fue lo que pesó al momento de bajar de la grilla el programa que llevaba adelante.

"Es difícil ser kirchnerista, porque sigue siendo el hecho maldito, del hecho maldito. Sigue siendo incluso dentro del periodismo un equívoco el pensar que no se puede ser un buen periodista", sostuvo Russo.

En esa línea, explicó que hace 45 años que trabaja en los medios y dijo: "esto me ha pasado muchas veces". "No me lo tomo como una daga en el pecho, no como un duro golpe, pero sí lo lamento porque tenemos un gran equipo", expresó.

La periodista habló de "censura" durante los años de gobierno de Mauricio Macri e incluso explicó que en el primer año del Frente de Todos se sintió "escondida".

"Tuve cinco años de censura, cuatro del macrismo y uno de este gobierno y claro que apoyo a este gobierno, porque del otro lado está el fascismo. Pero creo que me sentí escondida, porque se me vincula mucho a Cristina que sigue siendo el hecho maldito del hecho maldito", dijo Russo sobre la vicepresidenta.

Luego, explicó de qué manera se había dado el contacto con Radio Del Plata. "Ya pasó por una etapa de cuatro años que terminó en 2016, fue un alegría inmensa cuando me convocaron hace cinco meses para volver a Del Plata. Pensé que Del Plata era un buen lugar para volver pero se ve que a ellos no les parece un buen lugar para que vuelva yo", sostuvo.

Finalmente, dio su opinión sobre el panorama mediático y político actual. "Hay momentos en la vida en las que si uno es neutral, esta jugando a favor del enemigo, y en este país las cosas están muy claras", concluyó.

