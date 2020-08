Sandra Russo: "Sigue la estigmatización a 678 y no solo de la derecha"

Sandra Russo, la asesora política del gobierno bonaerense en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, habló de la repercusión que tuvo en su carrera haber participado en 678, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como el kirchnerista: "En 678 fue terrible lo que pasó durante el kirchnerismo también", dijo la periodista en una conversación con la Agrupación Populismo K.

"Los cuatro años de Macri fuimos absolutamente censurados, convertidos en una lista negra de la que no se habló. Pero ninguno de nosotros no podía integrar ningún staff de ningún medio. Eso mezclado con algunos medios que integran el frente que tenían algunos medios de comunicación que tampoco nos querían cerca", destacó Russo quien definió como una "demonización" lo que ocurrió con 678: "Se llevó a cabo una demonización muy fuerte que comienza a replicarse en cualquier medio que no baje la misma línea ahora", dijo.

La periodista, que en septiembre publicará un nuevo libro llamado "La reinvención del amor", aseguró que distintos sectores del kirchnerismo también degradaron a los participantes del programa y reveló que los "patotearon": "Pero no fue solamente la derecha. También sectores internos hacían fuerza patoteándonos a nosotros. Se vivió un vacío muy fuerte", expresó.

Charla con Populismo K



Un recorrido picado por varios temas de actualidad: medios, la derecha, el Frente.#QuedateEnCasa https://t.co/DndmCb4JFP — Sandra Russo (@SandraRusso_ok) August 29, 2020

Por su parte, afirmó que la "estigmatización" hacia 678 sigue pero destacó que durante el gobierno anterior se les hizo muy difícil conseguir trabajo: "En los cuatro años de macrismo cada uno laburó de lo que pudo. De hecho, todavía no volvimos a los medios porque la estigmatización sigue. No es que cambió el gobierno y volvimos a trabajar", afirmó.

Se refirió a su pasado en los medios, al tiempo que recordó que ella condujo distintos ciclos radiales y comparó su trayectoria con los siete minutos de aire que tiene en la actualidad para hacer una columna en Radio Nacional: "Fui de alguna manera degradada por todo el proceso previo de demonización. Es una especie de ajusticiamiento civil", disparó.

La expanelista del ciclo televisivo durante el gobierno de Cristina Kirchner, expresó que en el mainstream hay un discurso hegemónico pero indicó que en "C5N hay franjas horarias donde bajan una línea con lo que uno puede coincidir, pero otras son de derecha, como en política internacional".

