Sandra Russo, contra el reparto de pauta oficial: "Harta de subvencionar al enemigo"

El gobierno destinó $3.200 millones en pauta oficial entre enero y septiembre

La periodista y escritora Sandra Russo criticó en duros términos el reparto de la pauta publicitaria oficial en los medios privados de comunicación. Apuntó, principalmente, en los fondos dirigidos a los medios "Clarín, a La Nación, a Infobae, a Canal 13".

En una nota editorial realizada en su programa radial Dejámelo pensar por Radio Ensamble, Russo propuso reflexionar sobre muchos temas vinculados a los medios, tal como reflexionaba a menudo en el programa 6-7-8.

"Sabemos que la pauta publicitaria se reparte en virtud de una ley absurda, que dice que cuanto más grande es un medio más pauta hay que ponerle, cuando en realidad si el criterio fuera la democratización de la palabra, como es la idea que hicimos nuestra en la década pasada y aunque hayan tirado abajo la ley de medios seguimos pensando que no vamos a encontrar con grandes capitalistas que se interesen en montar grandes medios", comenzó por introducir el tema.

Al enumerar su opinión sobre la distribución de publicidad estatal, criticó la posición del Gobierno al repartir los fondos a los "medio hegemónicos" y que esos montos de dinero no vayan precisamente "a los medios chicos".

Sus principales ideas en la nota editorial radial

"Vamos a seguir necesitando de estos medios pequeños o de los medios que van surgiendo en los márgenes, en la periferia, pero nos encontramos con este absurdo. La pauta publicitaria se dirige a quienes no la necesitan, porque ya tienen a los bancos, ya tienen a las petroleras, ya tienen a los buitres, ya tienen a los supermercados, a las grandes cadenas de farmacias. Encima tienen al Estado que por ley está obligado a pagarle más publicidad cuanto más grande sean".

"Si estamos pensando el mundo tal como lo venimos pensando... ¿qué es lo que pasa que eso no se revierte y no se da vuelta? La pauta publicitaria tendría que darle empuje a los medios que no tienen ese capital y tampoco tiene la pauta privada. Reclamo que circulen los mensajes con la misma potencia, que es lo que no podemos lograr desde hace mucho tiempo, nunca lo hemos hecho, nunca hemos podido y sería un muy buen paso, antes de una nueva ley de medios, que la correlación de fuerzas..."

Yo ya estoy harta por todo lo que no se puede hacer por la correlación de fuerzas, porque además mientras no lo hacemos la correlación de fuerzas se va haciendo cada vez peor. Entonces por lo menos revisar estos sin sentido, que hacen que impuestos vayan a parar a Clarín, a La Nación, a Infobae, a Canal 13. Basta de subvencionar al enemigo. La verdad es que no enganchan más con la realidad, con el concepto de libertad de expresión".

Para Russo, se ponen en juego valores democráticos, por lo que dijo: "Lo que escuchamos en esos medios son mentiras, son operaciones, son las noticias falsas, o en este momento de pandemia, o atentados contra la salud pública mostrando cosas que no están habilitados por la ANMAT o poniendo en duda la ANMAT. Uno termina un poco confundido. "Estamos rodeados por un montón de cosas como éstas. Después de más de un año, uno ve que todo sigue como estaba, que los que se forraron diciendo mentiras durante los cuatro años de Macri, antes también durante los ocho años de Cristina, siguen gozando de privilegios".

"La democracia no es eso, no es democrático, que Clarín cobre más de un palo de pauta publicitaria para bombardear al Gobierno no es democrático. No sé si a la Presidencia le parece democrático. Muchos empezamos a sentir que es tiempo de decisiones un poco más audaces".

Y concluyó con un reclamo al Ejecutivo: "Los únicos medios de comunicación que pueden pagar salarios dignos son los mentirosos, son los que hicieron lawfare, los mafiosos. Este Gobierno les paga para que los bombardeen y eso es lo que no entendemos".