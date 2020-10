El gobierno destinó $3.200 millones en pauta oficial entre enero y septiembre

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación publicó este lunes un informe en el que detalló que la publicidad oficial realizada por el Estado nacional entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de este corriente año demandó un total de $ 3.201.109.657.

"Tal como nos comprometimos al inicio de nuestra gestión, ponemos en conocimiento de toda la ciudadanía el presupuesto destinado a difundir en los distintos soportes comunicativos todas las acciones o informaciones de interés público llevadas adelante por el Estado nacional", explicó el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello.

El informe, que se puede consultar en la página web de la Secretaría detalla los montos aplicados a la publicidad pautada en TV abierta, gráfica, TV por cable y canales del interior, radios, medios digitales y redes. De acuerdo a esto, durante los primeros nueve meses del año el gobierno de Alberto Fernández distribuyó la suma total por rubros: $ 731.757.153 para la TV abierta, $ 671.027.835 para medios gráficos, $ 661.481.707 para TV por cable y del interior del país, $ 614.706.905 para radios y $ 522.136.057 para medios digitales.

En el rubro de la TV abierta de alcance nacional, el canal que más pauta oficial recibió fue TELEFE, con $ 192.197.537, seguido por América TV (191.136.912 a efectos de cancelación de deuda impositiva), El Trece ($ 183.678.961); Canal 9 ($ 115.033.581); TV Pública (40.108.676) y Net TV ($ 9.601.486).

En cuanto a medios gráficos de alcance nacional, el diario Clarín encabeza la lista con un total de $78.450.418, seguido por La Nación ($69.165.498), Popular ($ 61.348.930), Crónica ($52.557.295); Página 12 ($52.496.689), Ámbito Financiero ($31.352.158); El Cronista Comercial ($30.492.549); y Perfil ($27.753.273), entre otros.

En TV por cable, el canal que mayor pauta oficial recibió fue C5N, con $ 97,1 millones, seguido por Crónica TV ($ 89 millones); TN ($ 72,8 millones); A24 ($45,2 millones), Canal 26 ($42,1 millones) y La Nación ($15,5 millones). Entre las radios de alcance nacional, por otra parte, encabezaron la lista AM 790 Radio Mitre ($44,4 millones); AM 710 Radio 10 ($32,4 millones) y AM 750 ($32,3 millones). En FM, lidera la lista La 100 ($29,1 millones); Radio Pop ($24,4 millones); Aspen ($22,2 millones) y Radio Con Vos ($21,7 millones).

El rubro de portales web está encabezado por Infobae ($ 44,2 millones), seguido por clarin.com ($24,12 millones); El Destape Web ($ 21,5 millones); lanación.com ($18,7 millones), Página 12 ($14,6 millones); Minuto Uno ($11 millones); ambito.com.ar ($10,4 millones), Crónica ($10 millones); los portales de Artear ($8,8 millones), cronista.com ($8,3 millones) y Perfil.com ($6,59 millones), entre otros.

DS