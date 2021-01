Kirchnerismo reloaded: Parrilli quiere una nueva Ley de Medios

El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, sostuvo este martes 5 de enero que “no tiene dudas” que habría que discutir una nueva Ley de Medios, y apuntó contra el Grupo Clarín y diputados de la oposición por ser “voceros” del multimedio.

"Yo creo que sí (debería discutirse una nueva ley de medios). Tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto. Fue declarada constitucional y después se encargaron de no aplicarla, no permitir su aplicación. Incluso, motivó denuncias penales de Clarín por aplicar la ley. Si, no tengo dudas de eso”, sostuvo Parrilli en diálogo con El Destape Radio.

El ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al grupo mediático, y afirmó que el expresidente Mauricio Macri y los diputados y senadores de la oposición "son sus voceros".

Parrilli presentó un nuevo pedido de juicio político contra el fiscal Stornelli

En relación al tema de los medios, el legislador por la provincia de Neuquén dijo que se trata de “dos modelos de país en disputa”. “Más allá de la aplicación o no de la ley, la batalla la perdieron estos medios, que antes eran la palabra santa y hoy ya todo el mundo sabe de esa famosa frase de Néstor Kirchner de Clarín miente”, opinó.

En ese sentido, consideró que actualmente “amplios sectores de la sociedad argentina a eso lo saben, por eso Clarín y La Nación son medios tan poco creíbles, saben que usan el periodismo para defender sus concepciones ideológicas y políticas”.

Consultado respecto a los montos que recibe el Grupo Clarín en concepto de pauta pública, manifestó que habría que consultarlo con el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello. "Eso habría que preguntárselo a quien tiene la responsabilidad de la pauta", sostuvo.

Leopoldo Moreau: "Inventaron las escuchas a Parrilli para espiar a Cristina"

Por otro lado, Parrilli cuestionó que durante la administración del expresidente Mauricio Macri "se crearon organismos paralelos de inteligencia" y responsabilizó en ese sentido al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al camarista Martín Irurzun. "Estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban", dijo en declaraciones radiales.



El integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia recordó que la semana pasada la comisión "le entregó a la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y al diputado (Sergio) Massa un informe que da cuentas del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la procuradora a la Corte".



AG/MC