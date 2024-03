Función a beneficio de la revista Anfibia

El lunes un incendio destruyó en su totalidad la redacción de la revista Anfibia. El medio digital de crónicas, ensayos y podcast necesita ahora todo el apoyo para volver a empezar. El Teatro Astros y la obra Testosterona se suman a la campaña Dame el fuego de tu amor, destinada a reunir fondos para su recuperación. El lunes 11 de marzo a las 18.30 habrá una función especial cuya recaudación será destinado a la reconstrucción de su espacio físico. Las entradas se pueden conseguir en este link.

Dirigida por la actriz y directora Lorena Vega y protagonizada por el periodista y escritor Cristian Alarcón, Testosterona es una apuesta a la innovación estética y narrativa. La obra performática experimenta el desconcierto de un niño inyectado con esa hormona, la desobediencia de un cuerpo que crece, migra y quiere probarlo todo, las terapias de conversión de los nazis con la excusa de sumar soldados a sus ejércitos, los modos de gestionar las masculinidades urbanas contemporáneas. Testosterona nace de un trauma infantil y dialoga con las nuevas nociones de futuro. Testosterona empuja los bordes de la no ficción: es teatro, es danza, es performance, es biodrama, es videoarte, es universo sonoro. A través de experiencias y procedimientos visuales y musicales, redefine las fronteras de nuestros cuerpos intervenidos que bordean lo cyborg sin perder sensibilidad.

“Me interesan las historias de las personas, la idea de las personas como archivo. La vida de Cristian Alarcón me resulta fascinante, arriesgada. Además, me interesa investigar escénicamente el umbral entre lo teatral, lo performático, lo periodístico, lo literario y lo que la obra arroja en relación al trabajo sobre memoria en tanto recuerdos que no tienen un primer plano, que están sumergidos y ante un estímulo, de manera imprevista, pueden expresarse”, dice Lorena Vega, directora de Testosterona.

"Yo dejé de jugar, me encerré en loslibros. Mi madre debía obligarme a relacionarme con otros chicos. Los blindajes múltiples de los que fuisujeto para defenderme fueron construyendo una imagen de pseudo macho alfa fálico que se preservaba, aún en su caos y en su deriva, el control de las situaciones. Testosterona indaga en la relación entre trauma, dolor, cuerpo y performance. Como paciente lacaniano me pregunto todavía cómo la encarnación de mí mismo atravesando el trauma puede ser una herramienta de sanación", cuenta Cristian Alarcón, protagonista de Testosterona.

Créditos Performer: Cristian Alarcón | Performer: Tomás de Jesús | Dirección de Arte: Mariana Tirantte | Asistente de Arte: Lara Stilstein | Iluminación: Ricardo Sica | Diseño de Movimiento y Coreografía: Jazmín Titiunik | Música Original: Sebastián Schachtel | Diseño Audiovisual: José Jiménez y Blas Lamagni | Fotografía: Nora Lezano | Diseño Gráfico: Sebastián Angresano, Maria Elizagaray y Francesca Cantore | Equipo de investigación: Anahí Farji, Alejandra Torrijos, Amanda Marton | Producción General: Sol Dinerstein y Julieta Hantouch | Asistente de Dirección: Martina De Giorgio | Dramaturgia: Cristian Alarcón y Lorena Vega | Dirección: Lorena Vega.