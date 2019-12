Jorge Fontevecchia: "Ni Cristina Kirchner es vicepresidenta ni Guzmán ministro de Economía"

Este martes 10 de diciembre se produce la asunción presidencial de Alberto Fernández. Ante este escenario, el periodista y CEO de Perfil Network Jorge Fontevecchia analiza en Radio Perfil los detalles de esta jornada. Desde la emisora prepararon un despliegue de cronistas en el Congreso para seguir el minuto a minuto de esta histórica jornada que comienza en el Congreso y luego se trasladará a Casa Rosada.

“Como para Mauricio Macri eran los piqueteros y los cortes de organizaciones sociales, en el caso de Alberto Fernández el temor es que ante las retenciones altas en el campo pueda haber reacciones como fue la 125 en su momento”, manifestó Fontevecchia desde los estudios de Radio PERFIL en la previa de la llegada de Fernández al Congreso.

Asimismo, comparó: “Los presidentes tienen un marco de poder sobre el cual pueden actuar, por eso ellos no controlan la realidad. Son tantas las contingencias, que los presidentes hacen lo que otros hacen con ellos, y eso explica que las previsiones que hacemos en el contexto cuando son candidatos no se corroboran con aquellas que se producen cuando son presidentes porque son distintas. Un presidente es un valiente que se entrega a la diosa de la fortuna porque el futuro es impredecible, sino la vida sería demasiado aburrida”.

"Macri no quiso contar lo mal que estaba la economía y Alberto Fernández al revés. Cada uno, como en el marketing, alardea de lo que carece", sostiene. "Esto me hace suponer que una vez que está solucionada la deuda, viene el plan pero los nombres hoy no determinan los cargos, ni Cristina Kirchner es vicepresidenta ni Guzmán es ministro de Economía".

Por su parte Edi Zunino habló de "hasta dónde se puede ensanchar la coalición" y citó la presencia de Roberto Lavagna en la misa de Luján y Marco Lavagna en el Indec.

Para el CEO de Perfil Network, la postal del encuentro en Luján resumió el devenir de la Tercera Vía, que se proclamaba como alternativa al voto entre Cambiemos y el Frente de Todos. "El corrimiento de la tercera vía hacia el peronismo, incluso con Roberto Lavagna cerca de Alberto Fernández, hace que Macri se corra a la derecha", consideró.