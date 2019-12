Alberto Fernández adelantó un aumento de las jubilaciones antes de fin de año y un bono selectivo

El presidente electo Alberto Fernández, en una entrevista que brindó horas antes del traspaso de mando de este martes de 10 de diciembre, anticipó un aumento de las jubilaciones antes de fin de año y un bono selectivo para los salarios más bajos. El ex jefe de Gabinete puntualizó que su equipo trabaja para dar más precisiones sobre esta cuestión lo antes posible una vez se estudien las cuentas públicas con más detalle, a las que calificó como "un desastre".

Entrevistado por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, el líder del Frente de Todos se refirió también a su vínculo con su antecesor, Mauricio Macri: "Yo no soy amigo de Macri, pero siempre nos tratamos de forma correcta. Más allá de lo que piensa, que está en las antípodas de mi pensamiento, no podemos seguir maltratándonos", dijo.

Consultado por qué siente a horas de convertirse en el próximo presidente de la Argentina, Fernández reconoció que extraña a los que ya no están: "Es todo muy difícil. Es muy conmocionante. Se mezclan muchas cosas. Todos esos recuerdos que están en mi cabeza y con la esperanza y la ilusión y el compromiso no de defraudar a ninguno". En especial, habló de su madre, quien falleció en abril pasado sin que lo pudiera ver como candidato a la presidencia: "Ella fue todo para mí, me hizo lo que soy, lamento mucho que no esté", expresó.

Luego, el presidente electo explicó que la situación del país no es fácil y hay que ser consciente de ello: "Yo quiero que todos entendamos un par de cosas. Primero, que el escenario que tenemos es muy feo, es una situación muy pero muy difícil, por donde se la mire. Solo pensar que cuatro de cada diez argentinos es pobre uno se da cuenta de la dimensión del conflicto y, por lo tanto, como el problema es grande tenemos que ir despacio. Lo que tenemos que saber es que el rumbo que tenía el país va a cambiar (...) A un rumbo que atina más a los que peor están. En Argentina los únicos privilegiados son los que están mal porque tienen urgencias, los otros, nosotros, podemos esperar un poco, pero ellos no. Siento que todos deben entenderlo eso".

Si bien Fernández calificó la situación de complicada, se mostró optimista de que la recuperación se va a producir en el corto plazo: "El tiempo mejor va a llegar más pronto que tarde,estoy seguro. No es que tenemos que dejar pasar uno, dos tres o cuatro semestres. Rápidamente se van a dar cuenta que los que están en el Gbierno se están ocupando de ellos y ahí van a empezar a estar confiados".

Con respecto a sus últimas definiciones económicas, puntualizó: "Lo que Macri llamó 'reperfilamiento', las consultoras internacionales y elaboradores de riesgo lo llamaron 'default técnico'".

Por otro lado, Fernández habló del respeto mutuo con el que se trataron con su futuro antecesor. "Los argentinos tenemos que aprender a convivir y respetarnos más allá del pensamiento. Porque un gesto de altanería o agraviante hacia el otro no ayuda, no corrige y sirve de poco, no podemos seguir maltratándonos", consideró. Asimismo, indicó: "Cuando usan la palabra tolerar me irrita, porque yo no quiero que alguien tolere lo que pienso, sino que lo respete. Porque tolerar significa algo así como aceptar con asco", agregó.

Alberto Fernández también confirmó durante la entrevista que antes de fin de año anunciará un aumento extra para los jubilados y un bono selectivo para los trabajadores con salarios más bajos.

El monto (del aumento de las jubilaciones) lo estamos viendo, porque estamos viendo las cuentas públicas, que son un desastre, dijo Alberto

Sobre el incremento de las jubilaciones mínimas Fernández consideró que "debe ser antes de fin de año para que todos estén tranquilos y pasen al menos una Navidad y un Fin de Año un poco más tranquilos". "El monto lo estamos viendo, porque estamos viendo las cuentas públicas, que son un desastre. Estamos viendo dónde podemos ahorrar y dónde podemos destinar dinero para los que menos tienen", afirmó.

A la posibilidad de un decreto para que las empresas privadas paguen un bono de fin de año, Fernández puso la decisión en pausa hasta que se conforme el Consejo Económico y Social y se tome una definición consensuada. "Eso lo vamos a hablar en la mesa de diálogo que quiero inaugurar. Todos tenemos que entender que hay salarios que no lo necesitan, pero otros que sí lo necesitan. Uno no está hablando de generalizar, sino de tender la mano a los que peor están", dijo.

Consultado sobre si se trataría de un bono selectivo, respondió: "Exactamente". Las medidas están siendo elaboradas por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Cuestionada por la liquidación anticipada que hicieron algunas empresas cerealeras antes de su asunción, Fernández sostuvo: "Lo que no es de mi agrado es que especulen con esas cosas. Ellos que decían querer tanto al Gobierno de Macri le hicieron un daño incalculable".

