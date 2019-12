Quiénes son los líderes extranjeros que asisten a la toma de posesión

El vicepresidente brasileño y el presidente electo de Uruguay serán las personalidades más destacadas de la ceremonia de asunción de Alberto Fernández en el Congreso Nacional este martes 10 de diciembre. Junto a ellos habrá varios líderes de América Latina y otras representaciones ejecutivas y diplomáticas.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tenía planeado viajar a Buenos Aires pero su presencia está ahora en duda debido a por la madrugada del martes se trasladó a Punta Arenas (sur de Chile) ante la desaparición de un avión militar que viajaba a la Antártida.

En lo que respecta al gobierno de Venezuela, Santiago Cafiero, jefe del Gabinete de Fernández desde este 10 de diciembre, dijo que "las invitaciones las tenía que hacer la Cancillería" del gobierno de Macri.

"Por esa vía, había ciertos impedimentos para invitarlo a Nicolás Maduro y después nosotros preferimos no insistir porque es un gobierno que está muy cuestionado, que tiene cuestiones de derechos humanos en el medio, y nos pareció que nosotros no teníamos que meternos en esa discusión", explicó.

Luis Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el de Uruguay, Tabaré Vásquez, también estarán presentes en la ceremonia, este último acompañado por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien fue invitado especialmente por Fernández para la toma de posesión el pasado 4 de diciembre, cuando conversaron telefónicamente. El representante del Partido Nacional uruguayo arribará con una importante comitiva integrada por quienes serán sus ministros de Gobierno.

Ni Áñez, ni Bolsonaro, ni Evo

El gobierno de Bolivia no estará representado en la ceremonia. El expresidente Evo Morales, que renunció el 10 de noviembre, se encuentra refugiado en México, mientras que la presidenta interina Jeanine Añez no fue invitada por Fernández, al considerar que no fue legal ni legítimo el procedimiento por el cual llegó al Poder Ejecutivo de su país tras la salida forzada del ex mandatario indigenista.

En una entrevista el fin de semana, Áñez dijo que no se hubiera "sentido cómoda" al asistir a la ceremonia, pero agregó que no tiene "ni afecto ni desafecto" y que toda la situación le "resulta muy indiferente". "Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto", afirmó Áñez. "Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia”, dijo.

Hamilton Mourao, vicepresidente de Brasil

Una ausencia de peso será la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en medio de su enfrentamiento con Fernández enviará a su vicepresidente, Hamilton Mourao. El presidente brasileño dio marcha atrás en su decisión de no enviar representantes a la ceremonia. "Es un gesto del presidente para que las relaciones vuelvan a la normalidad", dijo Mourao al portal de noticias G1.

Según informaciones de la Presidencia, Mourao viajará la noche de este 9 de diciembre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Bolsonaro aseguró que estaba "analizando" la lista de invitados por parte de Fernández, dando a entender que le incomodaba la presencia de algunos jefes de Gobierno, aunque no citó nombres. Antes, había dicho que los argentinos votaron “mal”.

El portavoz de la presidencia brasileña, general Otávio Rêgo Barros, señaló el lunes por la tarde que Bolsonaro mantuvo desde la víspera "continuas discusiones con varios ministros" y que llegó a la conclusión de que hacía falta enviar un representante al país vecino "para valorar la relación con Argentina, en especial en los aspectos comerciales".

Tampoco asistirán el presidente colombiano, Iván Duque, quien se excusó de participar por razones de agenda, en medio de las protestas masivas que enfrenta en su país desde hace semanas, y en su lugar enviará a su ministro del Comercio, José Manuel Restrepo.

Otro gran ausente será Andrés Manuel López Obrador, a quien Fernández considera un aliado de peso a nivel continental: en su lugar, asistirá la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Invitado especial de Fernández es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien llegó el domingo a Buenos Aires junto con su canciller Bruno Rodríguez, el director de América Latina de Relaciones Exteriores, Eughenio Martínez Enríquez y el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

En representación de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump llegó a Buenos Aires el secretario de Salud y de Servicios Humanos, Alex Azar, quien encabezará la delegación norteamericana que también incluirá al director de asuntos para el hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, y el embajador en Argentina Edward Prado.

El papa Francisco designó como enviado al nuncio apostólico en Uruguay, el obispo alemán Martín Krebs, quien actúa como embajador del Vaticano en el país desde mediados de 2018. El Reino Unido, por su parte, estará representado por la parlamentaria Gloria Hooper, quien llegó el fin de semana a la Capital Federal.

Los invitados presenciarán en el Congreso Nacional, entre las 11.30 y las 12 horas, el acto de jura, traspaso de mando y primer discurso presidencial de Fernández. La vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, será la encargada de tomar el juramento del nuevo mandatario y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Tras jurar, Alberto Fernández recibirá de Mauricio Macri los símbolos del poder presidencial -la banda y el bastón de mando-, y ofrecerá un discurso ante la Asamblea Legislativa, integrada por diputados y senadores, en la que esbozará las líneas de gestión de su próximo Gobierno. Más tarde, el flamante mandatario se trasladará a la Casa Rosada, donde en primer lugar saludará a las delegaciones extranjeras que lo estarán aguardando en el Salón Blanco.

D.S.