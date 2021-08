Jorge Lanata criticó a Alberto Fernández por ofrecer la mitad de su sueldo: "Esto no se arregla con plata"

Jorge Lanata criticó al presidente Alberto Fernández, quien habló de la inexistencia de delito por la fiesta en la Quinta de Olivos y ofreció la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán a modo de compensación. Además, el periodista se refirió a la campaña de los candidatos y el reparto de pauta oficial a los empresarios José "Pepe" Albístur y Roberto Navarro.

Mientras los problemas y los dichos desafortunados continúan formando parte de la imagen pública del jefe de Estado, Jorge Lanata volvió a a recordar parte de las frases que Alberto Fernández dejó en la semana. "En la causa por violación de la cuarentena, el Presidente no puede ser juez y parte. El hecho de proponer una reparación como si ya todo estuviera terminado es de una soberbia increíble", planteó este domingo 29 de agosto el conductor de PPT (El Trece).

Luego, se refirió a la inexistencia de delito que alegaron desde el entorno presidencial. "Por un lado dice que no es un delito y por otro que quiere reparar. ¿Qué propone reparar si dice que no hay daño porque no hubo delito? Esto no se arregla con plata", criticó Lanata.

El conductor expresó que el cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena en julio del 2020 no fue el único encuentro por fuera de lo laboral. "Si el Gobierno cierra este tema como el Vacunatorio VIP estaremos frente a otro cachetazo de impunidad", aseguró.

Alberto Fernández y el caso Laura Radetich

La docente que increpó a un alumno por una discusión sobre el macrismo y kirchnerismo en La Matanza fue uno de los temas de la semana y Alberto Fernández no estuvo exento: el Presidente calificó el hecho como un "debate formidable". A esta polémica también se refirió Jorge Lanata este domingo.

"Como frutilla del postre, esta semana Alberto avaló a la docente militante que le gritaba a un alumno discutiendo sobre Macri. Dijo que el debate le parecía bien. Lo que vimos no era un debate, era una supuesta maestra abusando de su autoridad y pretendiendo imponer un saber obligatorio", dijo el conductor. Luego, trazó una comparación entre el jefe de estado y Laura Radetich, aludiendo a la falta de autoridad de ambos y sus modos.

"En general un maestro necesita gritar cuando le perdieron el respeto. En eso, tanto la maestra desquiciada como el presidente, se parecen. Quizás por eso la defienda, porque ahora necesita gritar para que lo escuchen", se endureció

Alberto Fernández y la inexistencia de delito

En la semana, el jefe de estado agregó un nuevo argumento al Olivosgate y manifestó que hubo inexistencia de delito en la fiesta de Fabiola Yáñez ya que no hubo contagios.

"Esta semana justamente Alberto dio clases virtuales en la UBA. Cuando se conectó dijo, “¿vieron lo que les explique durante los últimos años? Bueno, no es tan taaaan así”. Lo que dicta Alberto es 'teoría del delito' y lo que ejerce es la 'práctica'", ironizó Lanata al respecto.

Luego se refirió a las declaraciones del ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien habló de 8 años de "albertismo" en la Casa Rosada.

“Nuestro proyecto es 8 años de Alberto Fernández”, había manifestado el ex intendente de Avellaneda. "Después de escuchar esto a Ferraresi lo llamó Purita, la pasante, ¿te acordás?, y le dijo: “Jorge, por favor, seamos serios”", se mofó el periodista.

Reparto de publicidad oficial

Posteriormente al monólogo contra el Presidente, Lanata habló sobre el reparto de publicidad oficial al empresario José "Pepe" Albístur y al periodista Roberto Navarro, dueño de El Destape.

"El domingo pasado te contamos que el gobierno benefició a José “Pepe” Albístur en el reparto de la publicidad oficial: en 2020 le dio 35 millones de pesos a sus empresas de cartelería pública, mucho más que a los competidores", empezó diciendo sobre el amigo de Alberto Fernández y esposo de la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

"Esta semana descubrimos otra: la pauta desmedida y los contratos por contenidos publicitarios que le da al periodista militante de la causa K Roberto Navarro. Y como dice el dicho, favor con favor se paga", manifestó Lanata.

De acuerdo al periodista, se trata de una adjudicación para producir contenidos digitales del Gobierno Nacional en redes sociales.

"Se trata de un “marco acuerdo” por un año, que se puede prorrogar por otro más. O sea que Navarro se podría llevar todavía más plata que esos 64 millones de pesos iniciales", relató.

Desde las redes de El Destape le respondieron de forma inmediata a Lanata, expresando que se trata de "otra fake news" del periodista.

Otra fake news de Lanata



El Estado licitó videos por 65 millones anuales.



El Destape, una empresa con 140 empleados, con los videos de más visualizaciones, obtuvo 4,9M en 2021.



La información es pública. Cualquier periodista puede verificarla.



Y Aníbal no es La Morsa. pic.twitter.com/AkhFF1dZT8 — El Destape (@eldestapeweb) August 30, 2021

GI/FF