El hermetismo por el embarazo de Fabiola Yañez incluye a su familia

Fabiola Yañez volvió a mostrarse en un evento oficial luego de confirmarse los rumores sobre su embarazo. Si bien en el Gobierno, e incluso en su familia, predomina el hermetismo alrededor del tema, solo resta una confirmación oficial que podría darse en cualquier momento. Mientras tanto, ella continúa con la agenda que ayer la llevó a Chapadmalal. “Estuve presente en la inauguración de la ‘Escuela de Mar y Playa’ y en el programa ‘Surf con valores’ que promueven la integración juvenil con el surf como actividad principal”, indicó Yañez sobre esta actividad coordinada por Scholas Ocurrentes y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y agregó al respecto: “También hay juego y arte como ejes para conectar con sí mismos, con los demás y con nuestra casa común y su cuidado. Así, todos los jóvenes que asistan van a poder compartir vivencias, valores y sentimientos”.

De su embarazo, no hubo ni declaraciones ni alusiones como sí ocurrió anteriormente cuando mostró una foto rodeando su panza con ambas manos. En esta ocasión no hubo imágenes de ese estilo y hasta en algunos momentos se tapó la panza con las tablas de surf. Además, al llevar una campera gruesa para protegerse del frío pocas especulaciones se pudieron realizar sobre el asunto. En ese contexto, el Gobierno se encarga de no revelar detalles y lo poco que se filtra no agrega información a la ya conocida. “No sabemos, esperemos, esperemos”, dijo el propio Alberto Fernández al ser consultado sobre el tema por Pablo Duggan en Radio 10. Y PERFIL pudo constatar que el objetivo de mantener el misterio llega hasta la familia más cercana de Yañez. Si bien la pareja del Presidente vivió en varios lugares de Argentina durante su vida, es en Leandro N. Alem, provincia de Misiones, donde se encuentra la mayor parte de sus parientes. PERFIL se comunicó con algunas personas del entorno más íntimo de Yañez y ninguno quiso confirmar la noticia. “Por ahora no tenemos ninguna comunicación oficial. Dejamos que todo fluya y nada influya”, señalaron.

¿No uno sino dos? Como el Gobierno tomó la decisión de mantener el hermetismo, muchos rumores circulan sobre el embarazo de Fabiola Yañez. Uno de los más recientes lo dio a conocer Luis Ventura al asegurar que ella y Alberto Fernández se encuentran esperando mellizos fruto de un tratamiento que habrían realizado. Por el momento, esa información tampoco es confirmada por quienes rodean al Presidente y a su pareja aunque sí indican que Yañez tiene el deseo de ser madre hace tiempo. Al ser un tema relevante, cada vez que Alberto Fernández da una entrevista es interrogado al respecto. Aunque él se encarga de desviar la conversación rápidamente. “Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma”, le contestó a Pablo Duggan en la entrevista radial que realizó el viernes. Por estas horas el interrogante es si decidirán hacer oficial el anuncio antes o después de las elecciones del 12 de septiembre. Sin embargo, desde el entorno creen que ellos no están pensando en eso sino en dejar pasar las semanas para poder realizar todos los estudios necesarios y luego confirmarlo. “Hay que esperar”, es la frase que más se repite en estos días.