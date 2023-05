Tres meses después de haber cerrado su cuenta de Twitter y tras denunciar que fue víctima de hostigamiento en las redes sociales por el caso de las asesinas de Lucio Dupuy, la periodista Marina Abiuso dejó su trabajo en los canales TN y El Trece para afrontar un "nuevo desafío", según explicó.

"¡Feliz día del trabajador y la trabajadora! A mí me encuentra cerrando un ciclo de ¡ocho años! en El Trece y TN. Trabajé con excelentes compañeros y compañeras. Me llevo un enorme aprendizaje y una gran experiencia", escribió la editora de género de TN.

"Ahora elijo un nuevo desafío", contó Abiuso. "Sigo en la radio, sigo con el podcast, sigo haciendo entrevistas. Sigo escribiendo (como siempre, como antes). Y ante todo sigo siendo orgullosamente feminista. Ahí nos vamos a encontrar siempre".

Fue acusada de "defender" a las asesinas de Lucio Dupuy

En enero pasado, la periodista contó que el hostigamiento que sufrió en sus redes sociales la llevó a cerrar su cuenta de Twitter, al recibir innumerables críticas por la supuesta diferencia en el trato de las coberturas del caso de Lucio Dupuy y el de Fernando Báez Sosa en TN.

Las críticas apuntaban a que en dicho canal hubo una cobertura mucho mayor para el crimen perpetrado por el grupo de rugbiers, y aseguran que no fue igual el tratamiento del caso Dupuy porque las acusadas son mujeres y defensoras del aborto legal.

Muchas voces se alzaron en contra de Abiuso en las redes sociales, entre ellas la de Alfredo Casero, y denunciaron una presunta bajada de línea en las señales de noticias con el objetivo de evitar profundizar sobre el homicidio de Lucio, que fue obra de su madre, Magdalena Espósito Valiente, y su pareja, Abigail Páez.

También la cuestionaron por su rol de editora de género en la señal de noticias e intentaron establecer un paralelismo entre su militancia por el feminismo y esa presunta "defensa" de las mujeres, algo que muchos de sus colegas e incluso ella misma desmintieron rotundamente.

Muchos colegas defendieron a Abiuso al explicar que desde su posición no era ella quien decidía cuánto tiempo de cobertura se le dedica a cada caso.

Otros argumentaron que el caso de Báez Sosa estaba por ese entonces con el juicio en curso y tenía más cobertura que el proceso judicial por el crimen de Dupuy, que al tratarse de un menor debía resguardarse.

"Crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir"

"No leí a nadie defender a las asesinas de Lucio Dupuy, ciertamente yo no las he defendido. Ni por mujeres, ni por feministas, ni por lesbianas. Y sin embargo muchos publicaron lo contrario y crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir", explicó Abiuso en una nota sobre el caso publicada en enero pasado.

"No quiero hablar de mí. Sí quiero aprovechar este interés en el caso de Lucio para poner foco en la desprotección absoluta que viven las infancias que no tienen la suerte de estar en familias amorosas", agregó en la nota, en la que hizo un repaso del crimen del niño pampeano.

"Desde que el crimen de Lucio fue noticia hubo un entusiasmo de ciertos sectores en marcar que su madre era lesbiana y que ella y su pareja se proclamaban feministas. Tenían fotos con pañuelos verdes de la Campaña por el Derecho al Aborto e imágenes en marchas y talleres por los derechos de las mujeres. “Se cae el relato”, repiten como si la acción de estas dos personas fuera representativa de un movimiento político y social que existe en la Argentina y en el mundo, como si hubiera una epidemia de madres matando a sus hijos varones en nombre de la igualdad (...) Perdón si me repito: pero un movimiento que pelea por la igualdad y una vida libre de violencias no puede tener asesinas ni violadoras entre sus filas por más glitter que se pongan. Tampoco puede ser club que expida carnet de admisión y se reserve el derecho de permanencia. Literalmente no es posible", detalló la periodista en su artículo.

Y, en referencia a los cuestionamientos al feminismo, sumó: "Hay un problema: el feminismo no es un movimiento vertical, no existe una única voz autorizada. Hay corrientes, divisiones internas, diferencias profundas. De hecho hace rato que se habla de 'feminismos' en plural para intentar contenerlos a todos".

"Aquellos detractores pueden pasar y servirse como en un buffet: siempre encontrarán a alguna autoproclamada feminista que diga lo que ellos quieren repudiar. Y si no, la inventan", puntualizó.

"La Academia Nacional de Periodismo reitera su absoluto rechazo a toda clase de escrache contra personas de la vida pública, sea este físico o a través de las redes sociales", dijo la entidad en febrero pasado, en un comunicado que llevaba la firma de Silvia Naishtat y Joaquín Morales Solá.

La Academia expresó su solidaridad a la periodista y expuso que el "asedio permanente, injusto e inmerecido" que recibió "en las redes sociales a propósito del crimen del niño Lucio Dupuy". "El homicidio de Lucio fue una violación aberrante de la condición humana, sea cual sea el género de quienes lo cometieron", sumaron.

Para la entidad, "es extremadamente preocupante la situación que viven muchos periodistas, tanto en la Capital Federal como en el interior del país, porque son víctimas de un acoso constante en las redes sociales por la información que publican o por sus opiniones sobre hechos de interés público".

"En muchos casos, el hostigamiento es tan persistente y violento que se asemeja a una agresión física o puede terminar en ella", plantearon.

