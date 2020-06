Vuelve Semanario, la revista emblema del espectáculo argentino

En un tiempo de kioscos más vacíos, vuelve un clásico. Sí, vuelve Semanario, la revista que en julio cumple nada más y nada menos que 41 años y que solamente se tomó un respiro de cuatro añitos en 2016. Pero está de regreso.

Semanario fue, es y será una revista absolutamente familiar, esa amiga que podés llevar a casa y pueden leer desde los abuelos a los chicos, y cuya alma es el espectáculo, los famosos (hoy llamados celebrities), la farándula, pero rodeada de esos temas que a nadie les son ajenos: actualidad, salud, belleza, cocina, interés general, juegos y más. En la tevé lo llamarían Magazine, con la diferencia de que en Semanario, el eje es contar todo lo que pasa en el mundo de los famosos rodeado de todo lo demás... Eso sí, de una forma entretenida y descontracturada. Sí, Semanario, además, de seria, es divertida.

Fue, es y será una revista absolutamente popular, y hoy, en tiempos de pandemia, exceso de información dura, aislamiento, cansancio y estrés, despejarse y entretenerse es bienvenido.

Sobran portales, redes sociales y programas de tevé que minuto a minuto siguen los pasos de las estrellas, pero pese a lo que muchos creen, el papel sigue con vida y Semanario lo sabe.

Con Samanta del reality Bake Off en la portada, así vuelve Semanario.

Por eso, con sus orgullosos 41 años y su último lifting, con aquel logo con el que un día se fue de vacaciones, regresa con su ADN intacto: Te cuenta todo lo que pasa y pasó, y, sobre todo, lo que muchos no quieren contar. Y como revista popular, no podía volver si no es de la mano de un precio accesible: $78.

Como dice Mariano Peluffo en la publicidad con la que se anuncia la llegada de Semanario, ¡menos que un cafecito! Y como dice su bandera de regreso. ¡Semanario es única!