El acto fallido de Claudia Sheinbaum: “Que siga la corrupción, que siga la transformación”

En el marco de un discurso electoral ante su militancia, la flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum tuvo un acto fallido durante su alocución y afirmó que “a partir del 2 junio hay dos caminos a tomar: que siga la corrupción, que siga la transformación”.

El yerro de la mandataria mexicana recientemente electa tuvo lugar durante un mitin en plena campaña en la que estuvo apadrinada por el líder saliente, Manuel López Obrador. La campaña, sin embargo, reveló a una mujer afectuosa y risueña que repartió besos y abrazos entre miles de simpatizantes, y defendió apasionadamente a la "cuarta transformación", proyecto del saliente del Poder Ejecutivo de la nación centroamericana López Obrador.

La ex Jefa de Gobierno oficialista se refería en dicho tramo de su disertación a la gestión del ex mandatario azteca, desliz freudiano que no pasó desapercibido tras quedar registrado por medio de videos y fue viralizado en distintas plataformas por parte de los usuarios

Según la teoría psicoanalítica, estos son “lapsus sintomáticos” que responden a la influencia perturbadora de ideas o deseos inconscientes de la persona que lo sufre y, en las principales redes sociales como X y Tik Tok lo abordaron desde el humor y lo describieron como un “sincericidio”.

Dicha influencia se manifiesta como una experiencia involuntaria de lo que se quiere, en realidad, callar o encubrir.

Flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum

¿De qué forma lo utilizó la candidata opositora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz?

En aquel momento, comenzaba la contienda política con su adversaria política, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, quién fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en las elecciones federales 2024 e intentó sacar provecho de su equivocación en el escenario público.

Es por ello que, tomó las palabras de Claudia Sheinbaum y las transformó en su slogan: elegir entre “la corrupción o un México sin miedo”.

