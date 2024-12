Adolfo Pérez Esquivel: "la suba de los precios también es una falta a los Derechos Humanos"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió que los conceptos de Democracia y Derechos Humanos son valores indivisibles. ”Si se violan los Derechos Humanos, las democracias peligran y dejan de ser democracias”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Adolfo Pérez Esquivel es el principal referente intelectual de la lucha por los Derechos Humanos de los años 80. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1980 y es uno de los cinco argentinos que tiene ese premio. En 1973 fundó el periódico Paz y Justicia, que se convirtió en cumbre del movimiento pacifista y de apoyo a organizaciones de sectores populares. También es arquitecto, docente y escultor.

A un año de Gobierno de Javier Milei nos gustaría conocer tu propio balance para compartirlo con la audiencia.

Ayer presentamos en ATE un informe de todas las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el actual Gobierno de Milei en el país y cómo afecta a la democracia. Democracia y Derechos Humanos son valores indivisibles. Si se violan los Derechos Humanos , las democracias peligran y dejan de ser democracias. El informe que se presentó es amplio, consta de 81 páginas, desde la situación del aumento de la pobreza, la marginalidad, la indigencia, hasta las violaciones que comete el Gobierno de secuestrar alimentos y no distribuirlos en los comedores en las zonas del país más necesitadas. Esta es una de las cosas. Se llegó a que Sandra Pettovello , por intimación judicial, tuviera que distribuir una parte de medicamentos que se encontraron en depósitos y muchos de ellos ya se están venciendo.

Lo otro tiene que ver con la situación social y económica, porque si bien ha bajado el dólar, han subido los precios de todos los artículos de primera necesidad. Y eso también son medidas que afectan al pueblo, como los despidos permanentes de los entes oficiales. Pero también ha provocado el cierre de muchísimas empresas, pymes fundamentalmente. La política del Gobierno es centralizar todo el poder y la economía en grupos de grandes intereses económicos, y dejar en la indigencia al pueblo. Como, por ejemplo, la negativa a votar en Naciones Unidas , la protección de los niños, de las mujeres y de los pueblos originarios. El objetivo del Gobierno es destruir el Estado. Siendo Estado quiere destruir el Estado. Y esto privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Estas cosas, realmente, constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos.

Ahora, si tenemos que tener una mirada más amplia sobre la política regional de América Latina e internacional, lo ha expresado abiertamente Milei, su alianza con Estados Unidos e Israel, apoyando el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Es gravísimo lo que está haciendo. Como también el desprecio y el ataque a los presidentes latinoamericanos como Lula Da Silva y Gustavo Petro. Creo que pone a la Argentina en un panorama de incertidumbre y de conflicto.

Como diría Hegel, Milei es “un cuerpo que usa la Historia para seguir su rumbo como cualquier otro Jefe de Gobierno”. ¿Te imaginabas que una parte importante de la sociedad argentina podía correrse de tal manera hacia la derecha?

Esto no es solo en la Argentina, se ve a escala mundial cómo se corre. Pero, aquí en la Argentina, con respecto a la juventud, tal vez hay un fracaso de transmisión de la memoria. Muchas de las cosas se han producido por el voto bronca, frente al fracaso de la dirigencia política que conducía el país. Se han quedado mucho en las políticas de coyuntura, y no las de proyectar a mediano y largo plazo y tener objetivos más precisos sobre hacia dónde va el país. Lo mismo cuando asume Macri, ahí se puso en evidencia cómo se han corrido muchos hacia la derecha.

Mauricio Macri fue quien terminó destruyendo la UNASUR, los acuerdos regionales y también buscó privilegiar a sectores de los grandes capitales. Yo sigo enseñando en la facultad, pero también trabajo mucho con jóvenes, y les pregunté a los jóvenes cómo se informan de la situación del país. La respuesta me asombró. Me dijeron que se informan a través de Tik Tok. Pero con el Tik Tok no tienen elementos de análisis, no hay un análisis más profundo. Incluso puedo decirte que esto también se percibe en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde supuestamente el colegio de la Universidad de Buenos Aires tiene que generar conciencia crítica. Hay muchos factores, y también creo que hay especulación y oportunismo.

Por ejemplo, los gobernantes de las provincias, los diputados y diputadas que cedieron la responsabilidad legislativa al Presidente para hacer lo que está haciendo con total y absoluta impunidad. Son muchos factores. Uno recorre el país y ve la grave situación de la agricultura familiar, de lo que está pasando hoy con la alimentación, y también lo que pasa a nivel político en el país, que no se terminan de consolidar alternativas.

Claudio Mardones (CM). Hace poco estuvo el presidente francés Emmanuel Macron en el país y visitó la iglesia Santa Cruz, donde usted también estuvo presente. ¿Cómo fue ese diálogo?