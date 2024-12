El Gobierno de Javier Milei confirmó que enviará al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 27 de diciembre, e incluyó temas como la "Reforma electoral", que tiene en cuenta la eliminación de las PASO, y la "Ley Antimafia". Sin embargo, la noticia causó distintas reacciones en la oposición, donde en su mayoría criticaron la ausencia del Presupuesto 2025, considerada la "ley de leyes", dentro del temario.

"Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre", indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje en su cuenta de X. El funcionario detalló que los temas serán los siguientes: "Reforma electoral, Reforma política, Juicio en ausencia, Ley anti mafia, Viajes del Presidente y Reforma de los fueros de la política".

Además del Presupuesto, también llamó la atención que no apareciera en la lista el proyecto de "Ficha Limpia", luego de que cayera la iniciativa del PRO, y que si estuviera la normativa para quitar los privilegios o inmunidades que se conceden a los miembros de la política. "¿Y el Presupuesto 2025? ¿Y la Ficha Limpia? Bien, gracias!!!", escribió en sus redes sociales el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica ARI.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2025, afuera

"Esperemos que esté el decreto", comentó un colaborador cercano de Unión por la Patria (UP) a este medio. "Pero es poco serio que manden este temario y que la Ley de Presupuesto no esté presente", añadió al sostener que "se debaten temas berretas y no se discute la ley de leyes".

Fuentes del PRO, principal aliado de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, señalaron a PERFIL que también se debe esperar a la publicación en el Boletín Oficial para ver la confirmación de los temas, y no solo basarse en un tuit del portavoz de la Presidencia.

Por su parte, el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado donde reclamó que se incluyeran otras temáticas al listado. “Lamentamos la decisión del gobierno nacional de no incluir en el llamado a sesiones extraordinarias temas como el Presupuesto 2025, Ficha Limpia y una serie de iniciativas promovidas desde este espacio, que consideramos de imprescindible tratamiento”, indicaron.

“La ausencia en el temario de Presupuesto 2025 supone la elección de ir en una dirección de discrecionalidad, de falta de previsibilidad y de poco apego al diálogo”, añadieron.

Los radicales también dijeron que la ausencia de la iniciativa que propone que personas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos electivos es “darle la espalda a la sociedad, enviar señales contrarias a la transparencia y habilitar a que nos representen personas que no deberían ocupar cargos”.

El espacio que conduce Eduardo Vischi en la Cámara Alta pidió que se le de tratamiento a proyectos como la Ley Nicolás, de calidad y seguridad de la atención sanitaria; el de detección temprana del Abuso Sexual Infantil; el que modifica el Código Penal sobre falsas denuncias; y el de Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, entre otros.

Dentro de los proyectos de reforma electoral que son prioritarios para el Gobierno de Javier Milei se encuentran la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y la modificación del régimen de financiamiento de los partidos políticos.

Acerca de estos temas, el diputado nacional del PTS dentro Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, comentó que "solo con un pacto de Milei con parte del bloque de UP podrían eliminar las PASO como quiere el oficialismo para manejar sus internas, y avanzar con una reforma política para que los multimillonarios manejen el conjunto del proceso electoral y proscribir a la izquierda".

"¡Y en tiempo récord! ¿El peronismo le facilitará los votos a la ultraderecha?", se preguntó mediante una publicación en X el excandidato presidencial. En ese sentido, la legisladora Mónica Schlotthauer, compañera de bancada de Del Caño, expresó a este medio que el Gobierno se niega a debatir, "mientras avanza en pactar en secreto con los gobernadores los ajustes contra los trabajadores".

Además, comentó que las reformas políticas del oficialismo "tiene el objetivo de que cada vez más directo sea el control de las corporaciones económicas en el Parlamento". También cargó contra la "Ley antimafia", impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la calificó como "hecha a medida del protocolo para controlar y criminalizar indiscriminadamente".

Schlotthauer agregó que desde el la Izquierda Socialista siempre rechazaron las PASO desde su creación, pero que esta reforma deja fuera de la representación parlamentaria a la izquierda, y "pone al límite de la ilegalización de los partidos". En tanto, criticó que la medida "autorice a que las corporaciones inviertan y financien campañas y candidatos", al mismo tiempo que Milei se niega a decir quién lo ha financiado y "judicializa ese derecho para ocultar información"

