Advierten que la prohibición del glifosato podría ocultar un millonario negocio del agua en Misiones 

La inevitable futura escasez del agua, el recurso más vital del mundo, podría estar generando negociados anticipados de quienes buscan asegurar su provisión y la entrada de millonarios fondos, sin controles, de libre uso. Ello, al margen de ya tenerse por anticipado el fuerte impacto productivo de la falta de uso del herbicida. En ese sentido, los productores misioneros están en alerta y aseguran que la prohibición del glifosato “detonará al sector productivo”.

La Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) difundió un comunicado que pone el foco en la normativa provincial que comenzará a estar vigente desde julio de 2025 y podría impactar negativamente en la competitividad de los sectores yerbatero y taelero frente a los mercados internacionales. La alerta también difundida por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que “la política misionera definió el destino de miles de productores sin lugar a un debate serio y técnico, y sin analizar siquiera las consecuencias”

“Esta norma elimina una herramienta de laboreo imprescindible y no plantea un reemplazo, ya que propone un bioinsumo que no cuenta con la aprobación del SENASA ni de ningún organismo sanitario del país ni mucho menos del mundo”, agregó. “Sostener esta medida inconsulta e irresponsable dejará secuelas inimaginables”, advirtió su titular.

Los productores “atados de pies y manos”

Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero de Misiones, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que el proyecto que se presentó es del Ingeniero Rovira, que es quien realmente manda en la política de Misiones. “Los productores advertimos a tiempo, desde tres años antes, que era un grave error si sancionaban esa ley y sobre los daños graves que nos podría causar. El producto que la provincia quiere instalar como alternativa al herbicida lamentablemente ni siquiera cuenta la aprobación del SENASA en nuestro país y muchísimo menos la aprobación internacional para el uso por parte de los países que nos compran, principalmente en los productores de té”, agregó.

“Nos dejan atados de pies y manos, sin posibilidad de utilizar una herramienta que se encuentra aprobada a, guste o no, en más de 190 países del mundo, y con reciente prórroga en Europa para seguir aplicándolo y trabajando con el glifosato. Lamentablemente, esta norma que se aplicará el año entrante nos puede traer consecuencias muy graves. De hecho, ya tenemos advertencias de los compradores de Estados Unidos, principalmente porque cuando nos preguntan sobre el producto con el que se reemplazará el glifosato nos dicen que si los productores están trabajando con ese producto no nos podrán comprar porque no está aprobado”, remarcó el productor yerbatero y de té.

“El producto que está repartiendo gratis la provincia a los productores para reemplazar al glifosato es un producto experimental, sin aprobación. El mercado externo, como en el caso de Estados Unidos, exige aplicar sus propias normas de autorización, con trámites de hasta 5 años de pruebas con un costo muy alto en dólares, y nada de eso se comenzó a hacer. En la producción tealera, que es más mecanizada, si no se cuenta con la herramienta para controlar las malezas (glifosato) nos la vamos a ver muy mal, y con serio peligro de desaparecer como productores. Nos van a poner fin como productores mundiales de té”, enfatizó Klingbail a Modo Fontevecchia.

La trama oculta: ¿El negociado del agua?

“El producto que hoy se reparte de manera gratuita para que los productores misioneros prueben, es de una empresa ligada al Gobierno de Misiones, más precisamente a Rovira y se conoce en todo Misiones que es un negocio familiar. A mi parecer el negocio no está en el producto que se está repartiendo, sino en la venta del carbono verde, también en el negociado del agua, entonces se quiere garantizar ese acceso. De hecho, desde hace algunos años se dice que después del petróleo lo más costoso y buscado sería el agua, pero apareció en medio el litio y terminó teniendo mayor relevancia. Pero lo cierto es que a futuro sin duda el agua será un bien codiciado y muy caro”, apuntó.

“Misiones tiene uno de los acuíferos más importantes en todo el mundo, y eso lleva a que algunos se quieran adelantar asegurándose ese negocio. No creo que el negocio sea buscar un reemplazo al glifosato, sino más bien garantizarse al mundo, al comerciante o al que quiera acercarse en un futuro al acceso del agua, ante la escasez, para poder argumentarse que el agua se encuentra libre de glifosato y sin contaminación para asegurarse el negocio. Aunque en verdad aún acá no tenemos pruebas de dicha contaminación”, remarcó su alerta.

“Lo cierto es que se intenta instalar en el mundo la prohibición del uso del glifosato, como un ejemplo a seguir, al extremos que muchos ya argumentan que con esta prohibición Misiones pasó a ser una provincia de producción orgánica. Nada más lejano que eso, para tener producción orgánica no se trata solo de no usar glifosato es algo mucho más amplio que la prohibición de un producto”, enfatizó.

También precisó: “Hay un negocio extra, oculto por detrás, que incluiría también la llegada de fondos internacionales por el cuidado del medio ambiente, son fondos no reembolsables y sobre los cuales no se tendría que rendir cuentas a nadie en que se utilizan. El necio viene por ese lado, a crear un negocio extraordinario con mucha plata donde nadie te controla y se puede disponer a gusto de miles de millones de dólares que provengan de otros países”.

Impacto Sri Lanka: el temor a un estallido social

“Las consecuencias son inimaginables. Nos preocupa terminar como Sri Lanka que en su momento intentaron implementar una ley similar a los productores de té, y a los seis meses tuvieron un estallido social y económico que obligó al Gobierno a dar marcha atrás, y las consecuencias fueron terribles para la producción de ese país. Nos preocupa poder terminar igual”, advirtió contundente.

“A los productores de la cadena del té, el mercado externo nos exige que el té tenga cada vez menos residuos de malezas. Dentro de los yuyos hay unos alcaloides cancerígenos, que aparecen naturalmente algunas veces por estrés por sequía o diversas situaciones, y algunas malezas elevan los alcaloides que generan serios problemas a los productores para poder ubicar el té en el mercado. Como en la cadena del té tenemos la cosecha mecanizada con la cosechadora que pasa y junta todo lo que está a la altura del tren de corte, lo que nos obliga especialmente rigurosos en la limpieza del té”, agregó.

“No tenemos problemas por restos de agroquímicos en el té, en Argentina tenemos uno de los tés menos contaminados en todo el mundo. Precisamente una producción de té menos contaminada con residuos de fertilizantes, insecticidas, acaricidas y herbicidas, es decir, que respecto de cualquiera de los productos con agroquímicos, nosotros cumplimos con las normas que de certificación que nos exigen capacitaciones, hacemos análisis del agua que tenemos en nuestras chacras y de las vertientes. Incluso hay empresas que nos hacen controles sanguíneos a los productores y toda la gente que trabaja en la producción del té, para demostrar que no tenemos restos de agroquímicos, en particular de herbicidas, en la sangre”, cerró el productor en diálogo con Modo Fontevecchia.