Aeronavegantes: "La medida de fuerza está ratificada"

Alejandro Kogan sostuvo que el paro de aeronáuticos, que se llevará a cabo a partir del mediodía y por 24 horas en Aeroparque y Ezeiza, está confirmado, debido a que no recibieron respuestas favorables por parte del Gobierno. Además, aseguró que los despidos anunciados a los pilotos aún son una amenaza. “El Gobierno está mucho más preocupado por dar impresiones que por dar datos precisos y reales”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Kogan es el secretario de prensa de la Asociación Argentina de Aeronavegantes.

Alejandro Gomel: A partir de las 12 del mediodía, y por 24 horas, hay un nuevo paro aeronáutico. Ya confirmado el paro, ¿qué detalles hay que saber de la medida?

Sí. Lamentablemente, hasta el momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta favorable. Esperamos que en el transcurso del día sí suceda, yo nunca pierdo la esperanza de que destrabe este conflicto.

Al momento se ha ratificado el cese total de actividades, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, a partir de las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 del mediodía del día de mañana.

AG: La recomendación es que la gente directamente no se acerque a Aeroparque.

Si no hay un llamado mediante que destrabe el conflicto en el que nos encontramos hace ya mucho tiempo, la recomendación es esa, porque la medida ya está ratificada. Ambos sindicatos están en libertad de acción por haber cumplido las conciliaciones obligatorias. Así que no habría otro impedimento más que destrabar el conflicto para llevar adelante esta medida.

AG: Los despidos que anunció la empresa a los pilotos complican más la situación. ¿Qué van a hacer con respecto a esto?

La verdad es que eso por ahora tiene más tono de amenaza que de realidad. Todavía no sucedió.

Elizabeth Peger: Lo mismo ocurre con el tema de la reglamentación de la esencialidad, porque, anoche, el ministro Sturzenegger anunció que el presidente había firmado el decreto reglamentario que ustedes obviamente han cuestionado. Pero hoy no fue publicado en el Boletín Oficial, con lo cual no rige esa reglamentación de esencialidad.

No. La verdad que parecería ser que el Gobierno está mucho más preocupado por dar impresiones que por dar datos precisos y reales. Tanto lo de ayer como lo que estás citando ahora todavía no ocurrió. Ayer Sturzenegger lanzó este tweet bastante tarde, me llamó la atención que no esté descansando un funcionario que tenía un viaje muy importante hoy. Así que puede ser que esto se efectivice en el transcurso del día, pero la verdad que por ahora no.

