Ahora 10: Suben a $400.000 el máximo a financiar en la compra de celulares

A tan solo una semana del anuncio y lanzamiento del “Plan 10 cuotas” del programa Ahora 12, la Secretaría de Comercio de la Nación elevó a 400 mil pesos el tope para el financiamiento de la compra de teléfonos celulares, con una tasa subsidiada del 48%. Así lo dispuso el organismo a través de la Resolución 148/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Hasta el anuncio del incremento el tope máximo de precio de cupón estaba fijado originalmente en 225 mil pesos, pero el Gobierno decidió duplicar el monto máximo para adquirir los equipos de las marcas habilitadas que forman parte del plan: Alcatel, Motorola, Samsung, Noblex, Philco, TCL y ZTE.

Según la resolución, la decisión fue motivada por “razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Por lo que la autoridad señaló que “resulta pertinente sustituir el Anexo anterior, para adecuar ciertos aspectos que requieren una modificación”. De este modo, la nueva normativa viene a modificar parcialmente el reglamento establecido en el anexo de la Resolución 142 del 16 de diciembre último.

En concreto, quedó sustituido el punto 5.3 del reglamento anexo, que permitía la compra de teléfonos celulares de fabricación nacional “toda vez que el precio de venta al público sin intereses no sea superior a la suma de $200.000, estableciéndose un tope máximo de precio cupón de $225.000 con un financiamiento de 10 cuotas fijas mensuales”.

De este modo, la letra de la nueva resolución modifica el límite y establece “un tope máximo de precio cupón de $400.000 con un financiamiento de 10 cuotas fijas mensuales”. Este cambio en el límite máximo de financiamiento dentro del programa representa un incremento del 78 %.

Finalidad del programa y plazos

Cabe señalar que el “Plan 10 cuotas” que se implementó con destino a la compra de celulares en ese plazo y a una tasa subsidiada de 48%, se extenderá hasta el 15 de marzo de 2023. De todos modos, además del plan Ahora 10, se reincorporaron los celulares a los planes de 3, 6 y 12 cuotas de Ahora 12.

El acuerdo original había sido anunciado en forma conjunta por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio. Con la finalidad de impulsar el consumo en una parte del mercado se resolvió aplicar la medida. De hecho, en los considerandos de la Resolución 142, se estableció que “En esta instancia y en línea con las políticas públicas que el Estado Nacional viene adoptando a los fines de impulsar el consumo e incentivar las ventas en determinados sectores del mercado, se considera pertinente aprobar el Reglamento Complementario Plan 10 Cuotas”.

Marcas que forman parte del plan

De esta iniciativa que busca promover el consumo, participan las principales empresas fabricantes de celulares, cadenas de electrodomésticos, bancos públicos y privados, incluyendo la disponibilidad de 72 modelos de equipos para la venta. Las marcas que forman parte del “Ahora 10” son Alcatel, Motorola, Samsung, Noblex, Philco, TCL y ZTE.

Los dispositivos, todos de producción nacional, se podrán adquirir en más de 2000 bocas de comercialización del país y sus sitios para la venta en línea.

Modalidad de adhesión y cobro

Es importante señalar que para todos los proveedores y comercios que se sumen a este plan se les aplicará la misma modalidad vigente de adhesión y cobro que se aplicó hasta el momento para el caso del programa “Ahora 12”.

De este modo, los comercios podrán elegir el cobro de sus ventas en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento de 12,67%, o en un plazo de diez días hábiles con una tasa máxima de 17,41%.

Asimismo, el Gobierno advirtió que al igual que con la aplicación del Programa “Ahora 12”, también se multará a los proveedores y comercios que no utilicen la señalética del programa para dar aviso a los consumidores de la disponibilidad del beneficio de financiamiento. De igual modo se sancionará a los locales que ofrezcan equipos que no sean de producción nacional o productos no incluidos en el programa.

