Alejandro Slokar: "Al atacar a la universidad atacan a la clase media"

Luego de la marcha federal en defensa de la educación pública y del veto presidencial a la ley de presupuesto universitario, Alejandro Slokar sostuvo que la movilización fue “en contra del desamparo”. "La ciudadanía se trató de expresar contra el proyecto de descarte que subyace detrás de esta tentativa de motosierra”, sostuvo. Además, el juez denunció que la decisión del Gobierno ataca a la clase media y popular, y que forma parte de su proyecto de “darwinismo social”. “Lo que se discute en definitiva es inclusión o exclusión”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Slokar es juez de la Cámara Federal de Casación Penal y docente de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue uno de los fundadores de la Asociación de Justicia Legítima y coautor del Manual de Derecho Penal junto a Eugenio Zaffaroni y Alejandro Alagia.

Me gustaría conocer su perspectiva sobre lo que está sucediendo en las universidades y qué significa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es una idea absurda, como dice el tango con el que me recibió. Tuvimos la posibilidad de realizar algunas apostillas de aquella multitud de la marcha pasada y en una suerte de serie, llegamos a la calle de ayer. Creo que expresó mucho más que una demanda por las universidades o la educación y superó el reclamo del nacimiento de la institución con mayor prestigio y valoración social del país, casi como el fútbol, que ahora también se pretende dinamitar.

Hay que poner en consideración el campo simbólico del documento que se leyó y de sus conclusiones, que sintetizan la marcha y el grito en la calle. La universidad pública argentina sintetiza lo aspiracional, la movilidad social ascendente y el proyecto familiar de “Mi hijo el doctor”.

Hay un estudio muy interesante de Daniel Schteingart que analiza que el 68% de los alumnos no tiene padres que hayan ido a la universidad, y ese número supera el 90% en el Conurbano bonaerense.

Pese a la marcha masiva, finalmente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

Ayer, la ciudadanía se trató de expresar contra el modelo excluyente, o el proyecto de descarte que subyace detrás de esta tentativa de motosierra respecto de lo público en general y de la educación en particular. La movilización es contra el desamparo de aquellos que no quieren resignarse a ser “los nadies”.

Siempre es claro atender que el saber es poder, y las élites siempre supieron eso. Lo que se discute, en definitiva, es inclusión o exclusión, o un proyecto de progreso o de regresión en la realización de los derechos.

¿Qué hacían sus padres?

Soy hijo de inmigrantes. Mi padre llegó de Italia, fue comerciante y mi madre fue ama de casa. Junto con mi hermana, soy la primera generación de profesionales.

Pareciera haber una despreocupación por la representación de la clase media, mientras que ha aumentado por encima de la inflación la asistencia a las clases bajas, y con el RIGI y se responde a los sectores más altos con la reducción de impuestos. La universidad es un significante de la clase media, y está siendo atacada...

Sí, definitivamente, al atacar a la universidad atacan a la clase media. También a los sectores populares, que fueron aquellos reivindicados con la creación de más de 60 universidades nacionales y 17 de ellas en la provincia de Buenos Aires.

Quisiera ir más allá del dato personal e individual. Más allá de su procedencia y formación, lo que encarna el Gobierno es un proyecto de darwinismo social: hay un remanente que debe ser desechado. Eso impacta en la clase media, pero claramente pretende excluir a un porcentaje muy grande de la población.

En este sentido, atender que no hay nada nuevo en esto es muy interesante. Cuando se habla de darwinismo social, se habla del ideólogo racista Spencer del liberalismo económico del imperialismo británico del siglo XIX. Fue aquel que se ocupó de decir que la enseñanza no debería ser gratuita, porque suponía que sí es gratuita no se la valora y porque advertía que lo que se aprendía en esas universidades era el "libro socialista".

Para Slokar, el gobierno de Javier Milei plantea un modelo de exclusión: “Si de verdad fuesen aquellos que quieren el desarrollo de capitales para que la Argentina crezca, nunca considerarían inútil el gasto en universidades”.

En particular, creo que este es el problema. Cuantos más habitantes sepan y aprendan, más instrumentos tienen para obtener sus derechos. Contra esto nace la discriminación en el saber y se modela una sociedad excluyente, que impone contener la expansión del saber para frenar potenciales propulsores de inclusión social.

Es comprensible que, desde el modelo de exclusión, se quejen de la existencia de demasiadas universidades públicas y gratuitas, y las consideren un gasto inútil. Si fuesen más sinceros,tendrían que decir que es un gasto perjudicial, porque, en definitiva, eso amenaza su proyecto de exclusión.

Cuáles fueron los 10 puntos del documento que se leyó en la Marcha Federal Universitaria

Si de verdad fuesen aquellos que quieren el desarrollo de capitales para que la Argentina crezca, nunca considerarían inútil el gasto en universidades. Todo capital productivo requiere un elemento humano técnico y bien preparado, y las universidades son una inversión para el desarrollo. Si se prefiere abrir la importación y apostar a un modelo de financiarización... Me parece que hay una disputa de modelo.

TV FM