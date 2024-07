Analista en Medio Oriente afirma que la Argentina es objetivo del radicalismo islámico

El periodista Gabriel Ben Tasgal explicó la gravedad del asesinato del líder de Hamas en Irán y señaló que esto demuestra la credibilidad de la promesa de Israel sobre no descansar hasta que se eliminen a todos los responsables del atentado del pasado 7 de octubre. Además, advirtió sobre la posible respuesta de Hamas: “Una de las formas que tienen Hezbollah e Irán de responder cuando ocurre algo en el Medio Oriente, no es enfrentándose a Israel de forma directa, es atentando donde creen que lo pueden permitir, que los dejan y que no los van a culpar después”. “Hay tres países de América Latina que pueden ser objetivo: Argentina, Paraguay y Uruguay”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Ben-Tasgal es periodista especializado en Medio Oriente, escritor y autor del libro “300 preguntas en 300 palabras: Mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí”.

Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder en un ataque israelista en Irán, donde se encontraba de visita oficial. La noticia también fue difundida por el ército Iraní a traves del propio ejército, que confirmó que uno de los guardaespaldas del líder palestino también falleció en el ataque, sumándose al pedido de paz de la comunidad. ¿Qué significa el asesinato y la muerte del lider de Hamas justo en terrirotiro Iraní?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es un cambio fundamental para Medio Oriente, te demuestra varias cosas. Primero, en las últimas 24 horas, Israel, por lo visto, se cobró la vida de dos líderes terroristas fundamentales. Uno es el jefe del Estado mayor de Hezbollah, Fuad Shukr, que estaba en el medio del barrio que domina Hezbollah, fue abatido por un misil inteligente. Y el segundo, por lo visto también con un misil inteligente, el líder de Hamas.

Son dos figuras prominentes de todo el entramado que es Hamas-Hezbollah. Eso te demuestra varias cosas, lo primero es la capacidad bélica para poder sortear defensas de un país que se jacta de ser una potencia militar, como Irán, y la promesa que Israel hizo cuando ocurrió el atentado del 7 de octubre, sobre que no van a descansar hasta que eliminen a todos los responsables del atentado, una promesa que ahora es creíble.

Hamás anunció el asesinato de su líder Ismail Haniyeh en un ataque de Israel en Teherán

¿Eso es posible?

Es difícil porque la organización terrorista Hamas es una organización que es una ideología. Además, cuando alguien mata al líder de Hamas, el resultado no siempre es mejor.

Por ejemplo, en el año 1992, Israel mató al líder de Hezbollah y como respuesta asumió Hassan Nasralla, que es mucho peor que el que ya estaba. Entre otras cosas, Hezbollah respondió volando la embajada de Israel en Argentina, no siempre el resultado es bueno.

Hamas culpó a Israel por la muerte de Ismail Haniyeh y advirtió que "no quedará impune"

Salvando las gigantescas distancias, me lleva a los carteles de droga, donde si no se resuelve el problema eliminando la cabeza, aparece otra.

Exacto, justamente la relación que has hecho es correcta porque justamente Hezbollah e Irán, en el caso específico de América Latina, han hecho un acuerdo con los traficantes de droga por el cual los narcos distribuyen, muchas veces, drogas fabricadas por dos narco-Estados, que son Hezbollah y Siria.

En este caso, la relación es muy estrecha. No crean que lo que pasa en el Medio Oriente no les afecta a ustedes en América Latina, porque una de las formas que tienen Hezbollah e Irán de responder cuando ocurre algo en el Medio Oriente, no es enfrentándose a Israel de forma directa, es atentando donde creen que lo pueden permitir, que los dejan y que no los van a culpar después.

Israel lanzó un bombardeo contra un comandante en el Líbano

¿Que sucedería en Medio Oriente si ganase Trump y le quitaría el apoyo de Estados Unidos a Israel y a Benjamín Netanyahu en particular?

Justamente si Trump triunfa en las elecciones, el apoyo a Netanyahu va a ser mayor de lo que sería el apoyo de Biden. En el Medio Oriente le creen más a Trump que a los demócratas.

¿Sabes como le decían al presidente Barack Obama en Arabia Saudita? El largo tonto de Chicago. O sea, una persona que para el Medio Oriente creó muchísimos problemas, entonces, si me preguntas a mí quien es mas confiable para el Medio Oriente entre un tipo como Trump, que dice las cosas como son y habla en el idioma del Medio Oriente o alguien como Biden, Obama o Kamala Harris, te digo contundente que los países del Medio Oriente prefieren a Trump.

Aseguran que si gana Donald Trump, el conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano podría intensificarse

Corrijo la pregunta entonces, ¿qué pasaría si ganara Kamala Harris?

Ella representa la línea más a izquierda de Biden, la línea más fiel a Obama. Si se repite lo que hizo Obama va a internar meter a Irán a la comunidad internacional, reducir las sanciones y la repercusión, y en el caso de América Latina van a intentar hacer algo parecido con lo que hizo con el Caso Cassandra, en el que la DEA está investigando como Irán y Hezbollah traficaban a América Latina y Barack Obama, para integrar a Irán en el mundo, anuló ese plan. Creo que va a hacer algo muy parecido y va a alejarse de la alianza tradicional entre Israel y Estados Unidos. Harris, mucho no se fuma a Netanyahu.

Un misil en el Golán provoca la peor matanza de israelíes desde los ataques del 7 de octubre

Nos pusiste el punto claro sobre que frente al asesinato de otro lider de Hamas, la respuesta fue el atentado destrtuyendo la embajada de Israel en Buenos Aires, ¿crees que dado el alineamiento de la posición tan clara de Javier Milei en este conflcito la respuesta de Hamas pueda tener consecuencias en la Argentina?

En este caso Hamas, que es Islam Sunita, tiene menos pentración en América Latina, pero el Islam Sunita de Iran y de Hezbollah tiene mucho más. Entonces, si tomamos en consideración que el terrorismo es uso de fuerza extrema, o sea asesinar o amenazar a aasesinar a civiles para conseguir objetivos poltícos en un campo de propaganda, hay tres países de America Latina que pueden ser objetivo: Argentina, Paraguay y Uruguay, que tienen gobeirnos conservadores que se alinean a Estados Unidos e Israel.

Los tres países tienen facilidad de maniobra porque son muy penetrables. De los tres países, ¿quién es el más vociferante y el más fácil de actuar? ¿En qué país se actuó ya y todavía la gente se pregunta quién habrá sido? Si la respuesta a estas preguntas es Argentina, entonces evidentemente Argentina es un objetivo del radicalismo islámico, ya lo fue, y probablemente en este momento cuando el presidente de Argentina dice que la amenazas son un tema a tener en cuenta, yo creo que hace bien.

VFT