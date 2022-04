Antonio Aracre: "Me invade el pesimismo con la inflación a corto plazo"

El CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y expresó un pronóstico pesimista para la economía en Argentina en en corto plazo, impulsada por la elevada inflación.

JF: Antonio siempre fue de los optimistas respecto del futuro de la Argentina y quiero preguntarle si continúa con ese optimismo y cómo ve que puede condicionar el futuro de la Argentina si la guerra en Ucrania dura más tiempo del pensado.

Te diría que el optimismo a mediano y largo plazo sigue intacto por todo lo que está pasando con la guerra en Ucrania, con la crisis energética, la de logística y la pandemia. Esto nos va señalando distintos tipos de desafíos por el lado de los alimentos y de la energía que posicionan a la Argentina con cualidad y ventajas competitivas muy sólidas como para ser el proveedor de las necesidades que tiene el mundo y está queriendo comprar y hay pocos oferentes, sobre todo, porque hay otros países que producen esos bienes, pero no tienen tanto excedente exportable como nosotros.

Me invade el pesimismo con la inflación a corto plazo y, tanto en el oficialismo como en la oposición, los argentinos tenemos dificultades para ponernos de acuerdo en lagunas cosas fundamentales. Además, está el tema de la inflación acrecentada por la guerra, pero que ya es un fenómeno estructural de hace ya varias décadas en Argentina.

JF: Me recuerda al "estamos mal, pero vamos bien". Es decir, que tenemos un corto plazo con amenazas y un largo plazo lleno de oportunidades.

Sí, te diría que las amenazas del corto plazo son bastante más autoinfligidas por los argentinos, por esta dificultades de poder dialogar y de acordar algunos caminos juntos, que no significan resignar las convicciones que puedas tener pero, si en medio de una crisis como la que estamos, no logramos acordar cómo podemos frenar la inercia en los precios, cómo podemos recuperar el poder adquisitivo de las personas de menores recursos, cómo desandar el camino de los subsidios inviables y la lucha contra la evasión de una manera racional, no vamos a lograr el bienestar de la sociedad.

JF: Vos estuviste en el encuentro con Gabriel Boric, ¿qué expectativas te dejó esa reunión?

Yo no estuve en la reunión con Boric, pero seguí el evento de cerca porque me interesa mucho. Nosotros tenemos una operación muy importante en Chile y está experimentando un cambio político enorme, a partir de Boric, y queremos entender cómo repercute esto en lo económico.

Lo que te podría decir es que, cuando uno escucha a Boric, se da cuenta que en la izquierda moderna o en el progresismo racional en el mundo, la ideología es importante, pero también se remarca que hay cosas que no tienen que ver con eso, sino con la racionalidad. Entonces, cuando uno escucha a Boric criticar los totalitarismo de extrema izquierda y extrema derecha, se da cuenta que no hay una ideología atrás de eso. Lo mismo cuando plantea que el equilibrio fiscal es mandatorio para la economía latinoamericana.

JF: Cuando vos conversás con tus colegas, ¿percibís pesimismo y que la expectativa de un cambio de gobierno par el año próximo genera un cambio de humor?

Eso depende mucho de la persona con la que hables. No todo el mundo está parado en el mismo lugar ni está en el mismo ciclo de vida. Una cosa es cuando vos tenés 4 años y todo un crecimiento por delante y una familia para acompañar eso, y otra cosa es cuando te acercás al retiro y querés una vida tranquila. Yo trato de juntarme con aquellos que me inspiran más positivamente y que me transmiten una energía más optimista.