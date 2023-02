Argentina monopolizó los premios The Best

Román Iucth contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) todo lo que se vivió una noche inolvidable y sin precedentes, en la que la selección argentina conquistó todos los galardones de los premios The Best.

Dibu Martínez fue el primero en recibir su premio. La FIFA lo condecoró como el mejor arquero del mundo y, en su discurso, aprovechó para agradecer a su familia y a sus compañeros.

Esta vez, evitó hacer cualquier tipo de gesto obsceno con el trofeo, después de las críticas que recibieron sus festejos mundialistas por una parte del mundo del futbol.

La segunda alegría de la noche para nuestro seleccionado tuvo que ver con el entrenador, Lionel Scaloni, quien se vistió acorde para la ocasión, con una camisa blanca y una corbata celeste. El técnico agradeció a su pueblo, a su familia y a sus dirigidos.

Más temprano, el entrenador campeón del mundo ya había sido noticia porque se oficializó, después de una larga espera, su renovación del contrato con la AFA y seguirá siendo técnico de la selección argentina hasta el 2026.

Los emotivos elogios del Chiqui Tapia a Messi, Scaloni y el Dibu Martínez

En la categoría "hinchadas" también fue premiado el público argentino y el encargado de recibir el premio fue el histórico Tula, quién recordó haber acompañado a la selección ininterrumpidamente desde el Mundial de Alemania 1974.

El galardón más previsible, a pesar de competir con el talentoso Kylian Mbappé, fue el que recibió Lionel Messi como mejor jugador del mundo. El astro argentino se subió al escenario con una ovación, reconoció al resto de la terna (Karim Benzema, el otro candidato, no viajó a presenciar la ceremonia), y agradeció a sus compañeros: "esto es un reconocimiento a todo el grupo por lo que logramos" afirmó el capitán emocionado.

El equipo ideal

Llamó la atención que en el equipo ideal que presentó la FIFA, sólo estuviera presente Lionel Messi. En el arco no estuvo Dibu Martínez, premiado como el mejor del mundo, sino Thibaut Courtoios. Sucede que los 11 que integran el selecto grupo son votados por los jugadores de todo el mundo, mientras que los premios The Best son elegidos por jugadores, entrenadores, la prensa y el público.

En el equipo de las estrellas también se destacan el goleador Haaland, Mbappé y Benzema, acompañando a Lionel Messi en una delantera temible.

Otro de los jugadores argentinos que sigue teniendo motivos para estar orgulloso, es Julián Álvarez, una de las grandes revelaciones del 2022 que se dio el lujo de terminar séptimo en la votación como mejor futbolista del mundo.

ADP FM