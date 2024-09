​Atentaron contra el presidente de la Sociedad Rural con un paquete bomba

Dos paquetes, uno de ellos con explosivos, fueron enviados a la Sociedad Rural Argentina, destinados a Nicolás Pino y Marcos Pereda. Sin embargo, fueron recibidos por una secretaria, que sufrió quemaduras leves tras abrir uno de ellos. No obstante, la SRA emitió un comunicado en el que advierte que no hubo heridos por el atentado.

Ante esta situación, la cuenta de X “John”, supuestamente propiedad de Santiago Caputo, adjudicó el atentado a una indefensión nacional y apuntó contra las personas que acusaron a los fondos reservados para la SIDE de ser destinados para “los trolls”. “Uno por uno se van a tener que ir a la casa, no hay nada más importante que eso”, sostuvo en un post.

El video del momento de la explosión y el paso a paso del atentado contra el presidente de la Sociedad Rural

Javier Milei profundizó la batalla cultural en el Foro de Madrid

El Presidente estuvo presente en el Centro Cultural Kirchner durante el foro de Madrid, un acto con dirigentes de ultraderecha, entre los que se encontraba Santiago Abascal. Durante su discurso, Milei apuntó contra la casta política y llamó a dejar las ambiciones personales de lado para “dar la batalla con organización y disciplina”. “Solo estando juntos podemos ser fuertes”, afirmó el Presidente, hablándole a sus seguidores.

Santiago Abascal, presidente de Vox, se mostró a gusto con el discurso del Presidente, ya que, según él, despierta un “gran cariño” en gran parte del pueblo. Además, afirmó que Milei se ha convertido en “un líder global de la libertad”.

Milei volvió contra 'la casta', y Paoltroni lo cruzó: "Javier, Abdala es casta, y está en La Libertad Avanza"

El ex médico presidencial confirmó haber tratado a Fabiola Yáñez por un moretón en el ojo

El médico presidencial, Federico Saavedra, confirmó que le dio a Fabiola Yañez un tratamiento para curar un moretón que tenía en el ojo. Además, afirma que, al preguntar la causa del hematoma, tanto ella como Fernández le dijeron que se trató de un "golpe involuntario".

Por otro lado, el ex Canciller Santiago Cafiero afirmó que hay “una gran condena social anticipada” contra Fernández en relación a la denuncia por violencia de género. Sostuvo que “hubo una gran operación” y, por lo tanto, no va a “patear en el piso” al ex presidente.

Denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: Saavedra admitió haber visto un ojo morado

Volverán a revisar la ley de acceso a la información pública

Tras los cambios a la Ley de Acceso a la Información Pública, Guillermo Francos negó la intención de limitar ese derecho y aseguró que se trata de “mecanismos de regulación”. Además, explicó que "hubo un abuso en los pedidos de información" y aclaró que se revisarán las objeciones presentadas por los diputados. "No estamos hablando de restringir el derecho a la información sino de regularlo", declaró.

Paro de aeronáuticos

Gremios aeronáuticos anunciaron paros parciales para este viernes entre las 5 y las 14 horas, por lo que habrá cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque como en Ezeiza. Los controladores aéreos no adhirieron al paro, ya que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para ese gremio..

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió en un comunicado una “falta de voluntad” por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial. “Tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado”, afirmaron mediante un comunicado.

No hubo quórum para tratar el financiamiento universitario y los fondos para la SIDE

El bloque de senadores de Unión por la Patria intentó forzar una sesión para tratar la ley de financiamiento universitario y el DNU sobre los fondos a la SIDE. Sin embargo, ninguna otra bancada se presentó y será tratado nuevamente el jueves 12 de septiembre.

El senador José Mayans repudió "maniobras dilatorias" de "algunos que negocian" con el oficialismo, y acusó a ciertos senadores de “especular con el funcionamiento del Parlamento”.

Cristina Caamaño: "Con esta nueva SIDE volvió el oscurantismo"

Los Murciélagos le ganaron a Brasil y están en la final de los paralímpicos

Tras un empate sin goles, la selección de fútbol paralímpico venció 4 a 3 en los penales a Brasil y se clasificó a la final de los juegos paralímpicos, donde enfrentará a Francia el sábado 7 de septiembre a las 15 horas.

Argentina venció 3 a 0 a Chile en la despedida de Di María

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Pablo Dybala, la Selección Argentina venció 3 a 0 a Chile y se consolida como líder de las eliminatorias de la Copa Sudamericana. Previo al encuentro, Ángel Di María tuvo un homenaje a modo de despedida en el Estadio Monumental.