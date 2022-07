Casados con Hijos, ¿tendrá una nueva María Elena?

Lo que estaba encaminado para ser un suceso teatral por la cantidad de entradas vendidas, se convirtió en un proyecto en pausa: se devolvieron poco más de 76 mil tickets. Casados con Hijos viene generando desde hace años importantes números de rating y para Telefe es uno de los caballitos de batalla que le permite cubrir espacios dentro de su grilla con un nivel de audiencia importante.

Siempre se habló de la posibilidad de hacer capítulos estrenos o pensar en un largometraje, pero esto no se dio. Finalmente la producción de Gustavo Yankelevich convenció al elenco para llevar a la familia Argento al teatro. Fue en la prepandemia y el lugar elegido era el Gran Rex, pero luego con la llegada del coronavirus todo se suspendió. En un momento se habló de una caída total del proyecto pero luego se remontó y será el año que viene.

Sin embargo, este no es el único inconveniente que ha sufrido esta obra teatral. Una de las figuras más importantes de Casados con Hijos es Érica Rivas y su personaje de María Elena Fuseneco. La actriz nunca estuvo de acuerdo con el guión de la obra y en una entrevista, hace un par de meses, contó cuál fue el comportamiento de la producción frente a su crítica: “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles, es feo. Creo que no se debe mandar nunca un e-mail privado”.

A raíz de este conflicto Guillermo Francella y Florencia Peña salieron a respaldar a la producción contradiciendo a la propia Rivas. Recientemente Marcelo De Bellis, actor que encarna a Dardo Fuseneco, habló de la posibilidad de reemplazar al personaje de su pareja y confiesa: “No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”.

