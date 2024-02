Cómo es la campaña que apunta a proteger la niñez frente al desafío digital

La directora de Chicos.Net, Laila Pokorski, señaló que no todo lo que se ve en internet es malo o peligroso. “Lo que siempre recomendamos es abrir un poco el espectro y ver cuantas posibilidades nos traen las redes sociales”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Laila Pokorski es directora de Chicos.Net, una agrupación sin fines de lucro que promueve los derechos de las infancias en entornos digitales. Pokorski es licenciada en letras de la UBA y redactora de contenidos en redes sociales. Chicos.Net tiene como objetivo el uso responsable por parte de las infancias en la tecnología e internet.

Alejandro Gomel: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la relación entre las infancias y la tecnología? ¿Qué observan?

Vemos muchas familias preocupadas. En los últimos años los cambios tecnológicos van aumentando cada vez más, es exponencial y eso a veces nos deja desconcertados. Tuvimos una crianza diferente con un internet distinto, pero frente a nuevos cambios hay que adaptarse a los que ellos traen.

AG: ¿Cuál es el papel que deben tener los adultos?

Lo que vemos es que una de las principales acciones de demonizar, creer que el celular es lo peor. Nuestra recomendación es ver los matices, sabemos que las redes sociales son una pieza fundamental de la forma de comunicarnos y expresarnos. A veces puede parecer que los chicos están mirando el celular y no están haciendo nada, pero pueden estar socializando, estudiando, pensando ideas o incluso pueden estar activando por sus derechos. Lo que siempre recomendamos es abrir un poco el espectro y ver cuantas posibilidades nos traen las redes sociales.

Otras de las reacciones adultas es el control excesivo, querer saber todo lo que están haciendo los niños, más que nada por el peligro que puede haber del otro lado de la pantalla. A medida que van creciendo hay que saber encontrar un punto medio. Hace dos días lanzamos la campaña “Si lo hablaste ya ganaste”, que tiene que ver un poco con eso. Sabemos que no hay recetas en el mundo de la crianza en general y menos con la tecnología. Lo que proponemos de base es el diálogo intergeneracional, poder charlar en familia acerca de qué están haciendo y cuáles son los intereses, para a partir de eso construir consenso acerca de la vida digital.

“Si lo hablaste ya ganaste” es una campaña que se puede conocer en el link chicos.net/hablasteganaste. La campaña se compone por cuatros videos principales, cada uno aborda un tema particular sobre lo que le preocupa a la familia. Uno trata sobre el primer celular y las recomendaciones sobre cuándo dar el primer celular. Nosotros decimos que depende de cada chico, se debe medir en el grado de independencia y en el grado de para qué lo va a usar. Tal vez hay chicos que tienen la misma edad y algunos están más preparados y otros no, hay que conocer las características de cada chico.

Hay un tema que también es importante que tiene que ver con los juegos digitales y con las apuestas, por ejemplo, deportivas. ¿Cómo se aborda esto?

El tema de los videojuegos es una preocupación desde hace varios años. Los estudios dicen que jugar juegos con escenas violentas no necesariamente genera reacciones violentas en los chicos. El tema de las apuestas, lo que siempre decimos es que la vida digital tiene sus características particulares y específicas pero hay cuestiones que tienen que ver con cómo uno se comporta en la vida real. Si bien es más fácil el acceso a este tipo de aplicaciones, la charla se tiene que llevar a cabo sobre no apostar excesivamente y no acceder a prácticas que no son beneficiosas. Hay una responsabilidad que es conjunta, que tiene que ver con las empresas y el Estado. Hace muy poco se viralizó un video de Mark Zuckerberg pidiéndole perdón a las familias que sufrieron, a partir de unos juicios que se iniciaron sobre cómo los Estados empiezan a ponerle límites a las empresas frente a las posibilidades de los niños, las niñas y los adolescentes. A veces las leyes llegan más tarde por eso nosotros reforzamos que más allá del mundo digital, para poder evitar que se vulneren debe haber una responsabilidad conjunta de todos los actores que se encargan de la protección de derechos en esos entornos.

¿Dónde los pueden encontrar aquellos que estén interesados?

Nos pueden encontrar en redes como @chicos_net. En la campaña chicos.net/hablasteganaste se pueden encontrar los 4 videos de la campaña y un juego de cartas gratuito que lanzamos con disparadores para poder conversar sobre distintas temáticas de la vida digital en familia o escuelas.

