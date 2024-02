El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos convocó este miércoles a los directores ejecutivos de las redes sociales más populares, entre ellos, Mark Zuckerberg, para que testificaran sobre su papel en la gestión del abuso sexual infantil y los problemas de salud mental, sobre todo en los usuarios más jóvenes. En ese sentido, se les acusa de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos de estas plataformas, como los depredadores sexuales o la prevención del suicidio adolescente, motivo por el cual argumentaron que "tienen sangre en sus manos".

Según denuncian padres, organizaciones especializadas y legisladores, son numerosas las problemáticas que enfrentan los menores en redes sociales: los depredadores sexuales; los estándares imposibles de belleza y felicidad; la depresión, trastornos psicológicos y de la alimentación; los mecanismos de uso y algoritmos dirigidos a crear adicción, o el ciberacoso. Ante todos esos peligros, sostienen que las compañías no cuentan con las medidas necesarias para proteger a niños y adolescentes, siendo que obtienen ganancias gracias a esa falta de control.

Los directivos convocados además de Zuckerberg, de Meta Platforms (Facebook e Instagram), fueron Linda Yaccarino, de X Corp (antigua Twitter); Evan Spiegel, de Snap (Snapchat); Shou Zi Chew, de TikTok; y Jason Citron, de Discord. Sumado a esto, varias víctimas asistieron a la sesión "Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea", convocada por el comité judicial del Senado. También estuvieron presentes padres de niños víctimas de abusos en redes que se acabaron suicidando por el acoso recibido en esas plataformas.

"Señor Zuckerberg, usted y las empresas que tenemos delante, sé que no es su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando a gente", arremetió el senador republicano Lindsey Graham contra los directivos, una pronunciación que le valió aplausos entusiastas del público.

"Son familias que han perdido a sus hijos”, clamaba el senador demócrata Jon Ossoff. “Son familias de todo el país cuyos hijos se han autolesionado, que han padecido baja autoestima, a los que les han vendido píldoras mortales en Internet… Internet es un lugar peligroso para los niños, y sus plataformas son lugares peligrosos para los niños”, añadió.

Por su parte, el presidente del Comité, Dick Durbin, reclamó que "no existe ninguna herramienta para que las empresas se vean obligadas a rendir cuentas". "En vez de esto, los ‘supervivientes’ y sus defensores se ven obligados a suplicar a las compañías que antepongan la seguridad a los beneficios”, continuó.

Durante su discurso, el parlamentario demócrata citaba datos de la ONG Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados, que apuntan a que el chantaje sexual conocido como “sextortion”, por el que un depredador engaña a un menor para que le envíe imágenes explícitas, se disparó el año pasado. “Este alarmante crecimiento de la explotación sexual infantil se ve alentado por una cosa: los cambios en la tecnología”, afirmó.

En medio de la audiencia, se mostró un video donde distintos menores explicaron el trauma que vivieron como víctimas de abusos y acosos en las redes. Ante las imágenes, el senador republicano Josh Hawley se dirigió a Zuckerberg y le preguntó: "¿Le gustaría pedir disculpas ahora mismo a las víctimas perjudicadas por su producto? Están aquí, en directo en televisión, ¿quiere pedirles perdón?".

En respuesta, el director de Meta se puso de pie y se giró hacia los padres que mostraban fotos de sus hijos fallecidos. “Lamento todo lo que ustedes han pasado. Nadie tendría que sufrir las cosas que sus familias han padecido, y por eso invertimos tanto y seguimos emprendiendo esfuerzos en todo el sector para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir”, expresó.

Zuckerberg afirmó que "mantener a los jóvenes seguros en la red ha sido un reto desde los inicios de Internet" y que se ven obligados a "hacer evolucionar" sus tácticas defensivas porque los delincuentes van cambiando las suyas. Según las investigaciones, dijo, "en general" las redes sociales no son perjudiciales para la salud mental de los jóvenes.

El senador Lindsey Graham acusó a las redes sociales de ser "un producto que está matando a gente".

Sin embargo, Durbin lo contradijo y manifestó: "No creo que esto tenga sentido". "No hay ningún padre en esta sala con un hijo (...) que no haya cambiado ante sus ojos" debido a una "experiencia emocional" en las redes sociales, aseguró.

En sintonía con las críticas, el legislador Ted Cruz le recriminó al creador de Facebook que las alertas de Instagram sobre posible contenido sexual ilícito contuvieran un botón que permitiera “ver el contenido de todos modos”: “Señor Zuckerberg, ¿en qué diablos estaba pensando?”.

Zuckerberg explicó que “la ciencia básica tras ello es que, cuando la gente busca algo problemático, a menudo ayuda el no bloquear simplemente, sino dirigirles a algo que pueda ser útil para llevarles a recibir ayuda”. A lo que Cruz replicó que, si bien es razonable que se incluya un botón que ofrece información sobre por qué esa búsqueda puede ser problemática, “¿en qué universo hay un enlace para ‘Ver los Resultados de Todos Modos'?", ante lo que el director de Meta reconoció que “bueno, porque podemos estar equivocados”.

La comparecencia de los otros directivos

Shou Zi Chew, de TikTok, reconoció que se tratan de problemas "horribles" y "la pesadilla de cualquier padre".

Chew señaló que tiene tres hijos pequeños y sabe muy bien que estos temas "son horribles y la pesadilla de cualquier padre". "Tengo la intención de invertir más de 2.000 millones de dólares en confianza y seguridad. Solo este año, tenemos 40.000 profesionales de seguridad trabajando en este tema", informó. El año pasado, ya había asistido al Capitolio, donde recibió críticas y preguntas sobre el daño que TikTok puede estar causando a la salud mental de los adolescentes.

“Tomamos decisiones cuidadosas sobre el diseño del producto para hacer que nuestra aplicación sea inhóspita para aquellos que quieren hacer daño a los adolescentes”, sostuvo. Según explicó, las directrices de la empresa prohíben cualquier contenido que “ponga a los adolescentes en riesgo de explotación, o cualquier otro perjuicio, y aplicamos esas directrices tajantemente”.

Linda Yaccarino, de X Corp, subrayó el trabajo de la compañía de suspender cuentas que violaban las normas sobre contenido de explotación sexual infantil.

En su intervención, Yaccarino defendió el trabajo de X, alegando que el año pasado suspendieron 12,4 millones de cuentas por violar las normas sobre el contenido de explotación sexual infantil en la plataforma, frente a los 2,3 millones de cuentas que Twitter retiró un año antes por los mismos motivos.

También señaló que "menos del uno por ciento" de los 90 millones de usuarios de X en Estados Unidos tienen menos de 18 años, y afirmó que están contratando nuevos moderadores, en concreto, cien nuevas personas que trabajarán a tiempo completo en un nuevo centro de Confianza y Seguridad en Austin, Texas (Estados Unidos), como ya anunció la compañía dos días antes de esta vista.

Antes de que Elon Musk adquiriera Twitter la compañía contaba con unas 400 personas dedicadas al área de Confianza y la seguridad de la plataforma, así como unos 5.000 trabajadores externos que ayudaban con la revisión del contenido, como señaló Theodora Skeadas, antiguo miembro del equipo de Confianza y Seguridad de Twitter, y recogido Wired. Yaccarino fue preguntada expresamente por el numero de moderadores de contenido que X tiene en su plantilla, a lo que respondió que 2.300 personas en todo el mundo, aunque se trata de una combinación de empleados y trabajadores externos a tiempo completo, como matizó un representate a TechCrunch.

Evan Spiegel, de Snap, destacó el uso del centro dedicado a los controles parentales.

Spiegel, por su parte, indicó que la red social Snapchat tiene 20 millones de usuarios menores de edad en Estados Unidos y en torno a 200.000 padres usan el centro dedicado a los controles parentales. También explicó que unas 4.000 cuetnas de adolescentes están vinculadas a una cuenta parental a través del Centro Familiar.

Este Centro Familiar se introdujo en 2022 como un nuevo espacio desde el que los padres pueden acceder a herramientas y funciones de gestión y control de las cuentas de sus hijos en Snapchat, para, por ejemplo, saber con quien se mensajean o ayudarles a denunciar casos de abuso.

Meta también señaló que 40.000 de sus empleados trabajan en seguridad en línea y que se han invertido 20.000 millones de dólares desde 2016 para que la plataforma sea más segura. Sin embargo, Zuckerberg no compartió una cifra sobre los usuarios menores de edad que tienen sus plataformas, en línea con lo expresado por el director ejecutivo de TikTok, que aseguró que TikTok fue una de las primeras plataformas en ofrecer a los padres herramientas de supervisión.

No obstante, este tipo de herramientas también son objeto de debate habitual porque, como entienden algunos expertos en seguridad infantil, las firmas tecnológicas se escudan en la responsabilidad que dejan en manos de los padres para no su asumir su parte de culpa en cuestiones como la explotación sexual infantil o la salud mental, los dos grandes temas de esta vista ante el Comité Judicial del Senado.

Antes de comparecer, Meta y X anunciaron nuevas medidas en previsión de una acalorada sesión. Meta afirmó que bloqueará los mensajes directos enviados a jóvenes adolescentes por desconocidos. Por defecto, ahora los menores de 16 años sólo pueden recibir mensajes o ser añadidos a chats de grupo por personas a las que ya siguen o con las que están conectadas. Además, reforzó las restricciones de contenido para los adolescentes en Instagram y Facebook, dificultándoles la visualización de mensajes que hablen de suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios.

X también anunció la semana pasada que está creando un equipo para eliminar el contenido de explotación sexual infantil y otras violaciones de las normas de la plataforma. Cuando Elon Musk adquirió Twitter por primera vez en 2022 impuso enormes recortes de personal que vieron diezmados los equipos de seguridad de la compañía. "X cree que la libertad de expresión y la seguridad de la plataforma pueden y deben coexistir", dijo Yaccarino al panel.

"La hipocresía es alucinante": los documentos internos de Meta

Los senadores mencionaron documentos internos de Meta que muestran que Zuckerberg se negó a reforzar los equipos dedicados a rastrear los peligros en línea para los adolescentes. Esos documentos forman parte de una demanda de unos 40 estados contra Meta en la que se asegura que la compañía permite la entrada de usuarios menores de 13 años en Instagram, y que sólo desactiva una parte de esas cuentas. "La hipocresía es alucinante", declaró el senador Richard Blumenthal a The New York Times.

Las demandas también acusan a Meta de ocultar estudios internos que demuestran los perjuicios para los usuarios de Instagram y Facebook. Según la legislación estadounidense, las plataformas web están en gran medida protegidas de la responsabilidad legal por los contenidos que se comparten en su sitio.

Hasta el momento, el Congreso estadounidense maneja varios proyectos de ley que buscan aumentar la protección de los menores en las redes sociales, aunque ninguno fue aprobado. Uno de los proyectos de ley, por ejemplo, intenta proteger a los niños de algoritmos que puedan desencadenar ansiedad o depresión. Otra propuesta consiste en exigir a las plataformas de redes sociales que verifiquen la edad de los titulares de las cuentas y prohíban por completo el acceso a menores de 13 años.

Al respecto, la demócrata Amy Klobuchar atribuyó la falta de legislación en parte a la presión ejercida por las grandes compañías tecnológicas convocadas a declarar. En esa línea, comparó la falta de regulación en el sector con las normas que controlan otras industrias. “Cuando un avión Boeing perdió una puerta en pleno vuelo hace varias semanas nadie puso en duda la decisión de dejar en tierra toda la flota de estos aviones… Entonces, ¿por qué no tomamos con la misma determinación medidas parecidas contra el peligro que representan estas plataformas, cuando sabemos que hay niños muriendo?”, se preguntó la senadora. “Es hora de aprobar medidas”, subrayó.

