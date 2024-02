Las canciones de Taylor Swift, Bad Bunny y The Weeknd podrían desaparecer hoy de TikTok, ya que la compañía Universal Music Group aseguró en una carta abierta a sus artistas y compositores que, al no llegar a un acuerdo sobre los montos de las licencias, retirará su catálogo de la red social de videos este 31 de enero.

"En nuestras discusiones sobre la renovación del contrato, los hemos estado presionando sobre tres cuestiones críticas: una compensación adecuada para nuestros artistas y compositores, la protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA y la seguridad en línea para los usuarios de TikTok", reclamó el sello en el comunicado y denunció: "TikTok intentó intimidarnos para aceptar un acuerdo por menos valor que el anterior, muy lejos del valor justo del mercado y que no refleja su crecimiento exponencial".

"TikTok propuso pagar a nuestros artistas y compositores una tarifa que es una fracción de la que pagan las principales plataformas sociales en situaciones similares", continuó la compañía, y agregó que TikTok actualmente solo representa alrededor del 1 por ciento de los ingresos de Universal Music Group. "En última instancia, TikTok está tratando de construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música". destacaron.

Millones de videos podrían quedar en silencio, sin la música de Taylor Swift

En lo que respecta a la inteligencia artificial, desde la compañía remarcaron que "TikTok está permitiendo que la plataforma se inunde con grabaciones generadas por IA, además de desarrollar herramientas para permitir, promover y fomentar la creación de música de esa manera lo que permitiría que este contenido diluya masivamente el fondo de regalías para los artistas humanos, en una medida que es nada menos que patrocinar el reemplazo de artistas por IA".

La decisión, que se produce pocos días antes de los Premios Grammy 2024, la sentirán los usuarios, quienes no podrán usar canciones de artistas de primer nivel en sus videos de la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios y pueden encontrar música eliminada en videos antiguos, que quedarían en silencio.

Drake y Rosalía son dos de los artistas que podrían quedar afuera del catálogo de la red que tiene mil millones de usuarios

"Sabemos lo que ésto significará para nuestros artistas y sus fanáticos, quienes, desafortunadamente, pagarán las consecuencias de la falta de voluntad de TikTok para llegar a algo parecido a un acuerdo de tarifas y abordar significativamente sus obligaciones como plataforma social", concluye la carta.

Quiénes son los artistas que ya no se escucharán en TikTok

Taylor Swift, Bad Bunny y The Weeknd son algunos de los nombres más resonantes de la discográfica, pero también se destacan Rosalía, Billie Eilish, SZA, Harry Styles, Adele, Justin Bieber, Ariana Grande, Drake, J Balvin, Kendrick Lamar, Steve Lacy, Post Malone, Coldplay; clásicos del rock como Pearl Jam, U2 y Sting; y perlitas como Otis Redding, Elton John y Bob Dylan.

"Triste y decepcionante": la respuesta de TikTok

Por su parte, TikTok respondió anoche en una declaración que establece: "Es triste y decepcionante que Universal Music Group haya antepuesto su propia codicia a los intereses de sus artistas y compositores". Además, destacaron que "TikTok ha podido llegar a acuerdos con todos los demás sellos y editores" y que "las acciones egoístas de Universal no redundan en el mejor interés de los artistas, compositores y fans".

La red social, propiedad de la empresa china ByteDance, calificó de "falsas" las afirmaciones de Universal y añadió que el sello "decidió abandonar el poderoso respaldo que una plataforma con más de mil millones de usuarios que sirve como promoción gratuita y vehículo para descubrir nuevos talentos".

Una persona con conocimiento del tema dijo a la agencia AFP que toda la música con licencia de Universal "será removida de TikTok los próximos días, comenzando el 31 de enero". Según la fuente, TikTok "tiene acuerdos vigentes con todas los otros sellos disqueros grandes e independientes".

"TikTok no es una plataforma de streaming musical y no debe ser tratada como tal", indicó la fuente, al destacar que los usuarios no pueden tocar canciones completas en TikTok y que tienen un tope de 60 segundos de música en sus videos. Sin embargo, las compañías más importantes de la música ganan pagos por regalías provenientes de las plataformas de streaming y de redes sociales.

