El periodista que le reclamó a Jonatan Viale por el nombre de su nuevo programa

En diciembre de 2023, el periodista Jonatan Viale se fue de LN+, la señal de noticias donde conducía el ciclo +Realidad, para encarar nuevos destinos en Todo Noticias. En este marco, lanzó el anuncio de su nuevo programa ¿Cómo la ves?, por el que recibió un reclamo por una posible "copia" de nombre.

"Hola, Jonatan. Soy Gabriel Sued, conductor de #CómoLaVes. Es el nombre del programa que hacemos en Futurock desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", lanzó a través del X el periodista Gabriel Sued, quien realiza un ciclo radial que lleva el nombre que tendrá el próximo programa de Viale por TN.

"No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben...", agregó Sued en el mensaje que compartió citando el video con el anuncio del nuevo programa.

Por su parte, ni Viale ni el canal se pronunciaron aún sobre la publicación del periodista de Futurock donde se les hizo saber que el nombre que eligieron ya está siendo utilizado por otro ciclo.

De todas formas, los usuarios no lo perdonaron y no dudaron en dejarle algunos mensajes marcando lo sucedido. "Ya hay un programa con ese nombre! no sean plagiadores"; "Que de cuarta todo"; "Le chorearon el nombre a un programa de Futurock, fondo de olla" y "Ya arrancamos mal", fueron algunos de las respuestas que lanzaron los internautas ante la llamativa situación.

Sin Viviana Canosa ni Jonatan Viale y con la incorporación de Antonio Laje: así será la nueva programación de LN+

Tras retirarse de LN+, el periodista encabezará "¿Cómo la ves?" en TN, un programa que se centrará en el periodismo político, enfocado a la tensa situación del país, marcada actualmente por el shock inflacionario, los constantes reclamos de la oposición y la definición de fuertes medidas como la Ley Ómnibus y el DNU.

"Hay muchas maneras de ver las cosas, de entenderlas y de contarlas, pero la realidad es una sola. ¿Cómo la ves? Jony Viale llega a TN con un programa para abrir los ojos bien grandes", se indicó en el anuncio compartido por el politólogo a través de X.

