El conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, promovió una demanda civil contra el periodista Jonatan Viale. En la presentación judicial, donde también apunta al canal LN+, le pide 80 millones de pesos por haber dicho que recibía dinero por parte del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y por haberlo tratado de corrupto.

La presentación recayó en el Juzgado Civil N°72 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Luis Dupou, y con intervención de la fiscal Raquel Mercante. El histórico conductor promovió la demanda por daños y perjuicios contra el periodista televisivo y la empresa Publirevistas S.A, sindicada como titular de LN+. Además del reclamo económico, pretende que los demandados publiquen la resolución de la sentencia en caso de ganarla.

Ni el periodista demandado ni su abogado Agustín Rodríguez están al tanto del estado del expediente, según pudo saber PERFIL.

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores para el primer test político de Milei

Bajo el patrocinio del abogado Osvaldo Pereira, la demanda arranca con un repaso de la trayectoria periodística, televisiva y deportiva de Tinelli. Inmediatamente expone como hecho que el 2 de octubre del 2023, durante la emisión del programa +Realidad, el conductor Viale hizo una editorial basada en el escándalo que estalló tras la filtración de las fotos de Insaurralde en un yate en Marbella. "Entre las 20.50 y 20.54 horas aproximadamente lanzó fuertes declaraciones contra mi representado sindicándolo, entre otros calificativos de grueso calibre, como corrupto, narcotraficante e hijo de p".

"Todas estas expresiones constituyen una afrenta contra el prestigio, el buen nombre, el honor, la imagen y la dignidad de mi mandante, lo que motiva que deba promover la presente acción para ser en Justicia redimido", dice el escrito al que accedió PERFIL.

Ola de despidos en TN tras la llegada de Jonatan Viale: quiénes se van

Qué dijo Viale de Tinelli

A modo de prueba, presentaron dos clips otorgados por el propio canal de TV en un expediente paralelo, también promovido por Tinelli, para la obtención de prueba anticipada. En uno de los clips se ve el editorial completo del periodista con un fragmento de Showmatch donde Tinelli intercambia con la vedette Jésica Cirio, participante del programa, y a un costado aparece Insaurralde.

Al terminar, Viale, frente a cámara, larga: "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no? Repito: no es Insaurralde, eh. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los pelotudos. Si barremos, barremos todo, como dice Milei, ¿no?".

A continuación, añade: "Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos que viven del juego clandestino, de la salada y del narcotráfico. Basta, la pobreza es funcional al kirchnerismo por estos hijos de puta".

De acuerdo al documento presentado ante la Justicia en los últimos días de diciembre pasado, si se analizan las palabras del periodista se advierten expresiones que "constituyen incuestionablemente una afrenta para el honor del demandante". "En términos de calle, lo que afirma Viale es que Tinelli recibía coimas o sobornos por invitar y exponer ante cámaras a Insaurralde, por entonces Intendente del Municipio de Lomas de Zamora", señala.

El auspicio del Municipio y los testigos que quiere Tinelli

Uno de los puntos más llamativos del relato de los hechos que aparece en la demanda es cuando señala que luego de que Viale editorializara y diera a entender que Tinelli recibía fondos del entonces intendente de Lomas de Zamora, el programa de LN+ cerró con un spot de propaganda de ese mismo municipio. Eso, "indudablemente, en lo que a beneficio económico se refiere, genera ingresos para los demandados".

Polémica con Iñaki Gutiérrez: le sacaron el manejo de las cuentas de la Casa Rosada por un retuit

Después de citar una serie de artículos académicos y doctrina como la de real malicia, el documento sostiene que existen una importante cantidad de normas constitucionales que "aún cuando establecen la libertad de expresión en su concepción más amplia" también "imponen el respeto a los derechos o a la reputación de los demás".

Sobre esa base, sostiene que "es de público conocimiento que con el éxito logrado (por Tinelli) en su principal ocupación ha ingresado a su patrimonio importantísimas sumas de dinero que le permiten vivir muy pero muy holgadamente". Desde esa óptica, añade el documento, es que "podríamos suponer que no necesita 'coimear' o recibir un 'soborno' de un municipio para 'fogonear' a una figura política'.

Como se mencionó, el escrito considera la doctrina de la real malicia, que establece que solo debe responder judicialmente quien públicamente difunda información falsa a sabiendas de que era falsa. Al tomar el concepto, el escrito redactado por el abogado del popular conductor dice que "las expresiones cuestionadas no contienen información" ya que en ese caso sería factible verificar la veracidad o no de la misma. O sea, le plantea a la Justicia que si Viale hubiera aportado información se aplicaría la citada doctrina "en tanto que pretende describir un hecho concreto del pasado, sin constituir una crítica u opinión producto del intelecto".

El auspicio al cierre del programa de Viale.

Como se mencionó antes, además de la demanda económica de 80 millones de pesos, Tinelli también reclamó ante la Justicia que Viale y LN+ se retracten públicamente para desagraviar el ataque al honor que, considera, sufrió el conductor de América TV.

El abogado de Tinelli pidió que se fije una audiencia y que se cite a Viale "a absolver posiciones y reconocer instrumentos" y que se cite a declarar a testimonial a sus productores Enrique Pablo "Chato" Prada y Rodolfo Federico Hoppe y a la empresaria Esmeralda Mitre, entre otros. También que se practique una pericia psicológica a Tinelli para que dictamine, entre otros puntos, el grado de afectación en la personalidad que sufrió a partir de las expresiones de Viale.

ASV/ff