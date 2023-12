Diciembre se transformó en un mes de muchas novedades y en los medios de comunicación también se sintió el revuelo. El primer movimiento, que se esperaba, fue el de Jonatan Viale que pasó de LN+ a TN. Con ese pase se dio en simultáneo la salida de Osvaldo Bazán, a quien desvincularon del canal periodístico del Grupo Clarín, pero el último cimbronazo le tocó a Julia Mengolini a quien decidieron desvincularla de C5N.

La creadora de Futurock compartió en sus redes sociales la novedad: “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo…Como siempre, me encontrarán en Futurock”.

Anteriormente, Osvaldo Bazán decidió crear su canal de YouTube para explicar en un video los motivos por los que no continuará en TN en el programa “Solo una vuelta más”, donde el pasado jueves 28 realizó su última aparición.

Bazán responsabilizó a la llegada de Jonatan Viale a la grilla como la razón por la que él quedó afuera, de todos modos, aseguró que está en buenos términos con el canal.

"Como ustedes saben, Joni Viale va a ir a TN; como va de 9 a 10, el programa de 8 a 10, de dos horas, se corta a una sola hora. Va a haber muchos pasos y tiempo entre los conductores, entonces el programa va a tener poco tiempo y en general va a ser informativo, y en un programa así yo no tengo mucho que hacer... La verdad", detalló.

"Yo estoy ahí para tratar de preguntar, charlar y opinar, pero yo no llevo noticias al programa, hay otros que hacen esas funciones y las hacen muy bien. Cuando el canal decide esto me llaman y me dicen que no me renuevan el contrato", compartió.

"Si me preguntan, sí... Me gustaría haber seguido, la verdad. Primero porque la paso bien, segundo porque me interesa lo que hago y tercero porque tengo que trabajar de algo, tengo que pagar las expensas y eso, al contrario de lo que la gente cree, no todos los que trabajan en televisión tienen sueldos exorbitantes", lamentó.

“Así que a poco de terminar el año, me entero que desde el 1 de enero no tengo trabajo en TN. ¿Es definitivo? No lo sé. En principio, enero siempre fue de vacaciones. Lo que me dijeron del canal es que en febrero o marzo vemos cómo viene todo”, siguió. "No tengo ninguna otra propuesta de nada, no es wow que me llueven las ofertas, tampoco lo estoy buscando... No me estoy victimizando. Creo que las empresas tienen derecho a decidir la programación. Sí creo que tiene que ver algo con el corte de la pauta anunciado por Milei, medida en la que estoy de acuerdo", señaló.

El arribo de Viale a TN

Jonatan Viale relató en el programa Socios del Espectáculo por qué se fue de La Nación + y reconoció la mala relación que tenía con Eduardo Feinmann. "Es una sensación agridulce porque este lugar es mi casa, me gusta mucha, libertad absoluta", dijo el hijo de Mauro Viale.

"Con Eduardo hay admiración, respeto, lo mismo que digo siempre... Una lástima las discusiones, las boludeces, pero con los meses y los años ya pasará", relató.

RB / Gi