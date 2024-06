Controladores aéreos: anunciaron 18 días con paros para una actividad esencial

En un contexto de reclamos por una recomposición salarial, el gremio que nuclea y representa a los controladores aéreos anunció que se implementará un esquema de paro de actividades, que se extenderán entre tres y seis horas diarias, durante 18 jornadas del mes de junio. Dentro del sector de los aeronáuticos, el personal que puntualmente realiza tareas como controladores aéreos agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), comenzarán a implementar este domingo 9 un plan de medidas de fuerza que se extenderá hasta el domingo 30 de junio, alternadamente.

El gremio representa a casi 1.200 afiliados que prestan actividades en los 54 distintos aeropuertos que operan en el país. Los trabajadores agrupados en la entidad son controladores de tránsito aéreo y también operarios del área técnica. El sindicato ATEPSA depende de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), bajo dirección de su titular Agustín Rodríguez Grellet, recientemente designado en su cargo.

Paritarias frenadas

“En el marco del conflicto colectivo con EANA presentamos el cronograma de ‘Medidas legítimas de acción sindical’ para el mes de Junio”, anunciaron desde ATEPSA en la cuenta institucional de sus redes sociales. Acompañaron en la publicación el posteo del esquema de paro de actividades previsto durante 18 jornadas de junio.

Cabe recordar, que en mayo, la asociación gremial se declaró en estado de “conflicto” por falta de respuestas salariales de la EANA. En el comunicado informaron sobre la asistencia a la “reunión paritaria convocada ‘en base al pedido reiterado’ del gremio ‘a fin de lograr la justa recomposición salarial de la Paritaria 2023/24, como así también dar inicio real al periodo 2024/25’”.

No obstante, la reunión no tuvo éxito en torno a los reclamos concretos. En ese sentido, el sindicato que agrupa a los controladores señaló: “EANA no realizó ninguna oferta formal, por lo cual desde la entidad sindical declaramos el conflicto”. A la par, el gremio expresó su repudio hacia “los despidos arbitrarios e injustos de más de 30 trabajadores de los aeropuertos del país y EANA Central”.

Indemnizaciones

Uno de los fundamentos que da base al cuestionamiento desde el sindicato hace foco en la cantidad de dinero que tendrá que destinarse al pago de indemnizaciones: “Mientras EANA aduce no tener dinero para realizar ofrecimientos paritarios, deberá afrontar una suma sustancial de indemnizaciones, considerando que este es el comienzo del ajuste en el que ningún aeropuerto o especialidad están exentos”.

Asimismo, en el anuncio de Sitio Gremial destacaron: “Esta lógica de rentabilidad financiera de los aeropuertos se aleja de la esencialidad y la función estratégica de los servicios de navegación aérea, y del rol socioeconómico de las funciones que prestamos”.

Declaración del “conflicto”

Ante este cuadro de situación, la entidad gremial anunció que “en el marco del Plan de Lucha propuesto por el Secretariado Nacional y aprobado en el último Plenario Nacional de Delegados, continuarán las asambleas presenciales en los aeropuertos”. Y agregaron: “Entendemos que la organización es el camino para lograr la justa recomposición salarial, por eso desde ATEPSA declaramos el conflicto”, remarcaron. La dirigencia sindical aclaró que se llega a la toma de esa decisión ante el “incumplimiento de lo acordado en la paritaria 2023/24; ausencia de negociación del periodo 2024/25; falta de diálogo con la entidad sindical; repudio a los despidos y falta de información relativa a los balances de EANA SE”.

Cronograma de paros de controladores aéreos.

También es relevante señalar que, en este marco de “conflicto” declarado con reclamo de recomposición de salarios, los controladores aéreos habían implementado el pasado 9 de mayo, dos ceses de actividades durante tres horas en la jornada coincidente con el paro general convocado por la CGT. Con el reciente anuncio del gremio, se busca aplicar un nuevo cronograma de medidas de fuerza con repetición del esquema de cese de tres horas. La medida apunta a mantener el reclamo de los trabajadores, a la vez que se garantizará el funcionamiento mínimo del 45% requerido para la actividad que tiene carácter de “servicio esencial”.

Sobre qué actividades impactará el paro

“Las medidas legítimas de acción sindical sólo afectará autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, impactando únicamente a los despegues de las aeronaves. Asimismo, no se recibirán, ni transmitirán planes de vuelo en el horario de las medidas legítimas de acción sindical”, destacaron desde ATEPSA. “Quedarán exceptuados de las medidas legítimas de acción sindical las aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como a aquellas que presten servicios sanitarios, humanitario, de estado y/o de búsqueda y salvamento”, precisaron.

Marcelo Chávez, Secretario Adjunto de ATEPSA “Estamos llevando medidas de acción sindical, si bien inician el domingo con un cronograma publicado, aclaramos que somos un servicio esencial por lo cual no podemos afectar más del 45% de las operaciones. Esto nos lleva a hacer un cronograma de medidas por tramos de horas por días, algunos días afectando la aviación internacional, otros la aviación general, otros la aviación de carga. Solo afectamos aeronaves para el despegue, aún en tierra, toda aeronave que se encuentra en vuelo se la atiende correctamente”.

“Los trabajadores van a su puesto de trabajo, se mantienen en sus puestos y trabajan normalmente, solo en los horarios por los tramos publicados no se autorizaran despegues”, remarcó. El motivo del conflicto, es que la empresa EANA SE que nuclea a los trabajadores de servicio navegación aérea, este último mes cambio su gerencia, y si bien teníamos acuerdos paritarios firmados y acordados en el mes de diciembre, la revisión por el índice IPC hasta finalizar el tramo 2023/2024, el último tramo enero/marzo no se ha cumplido, la nueva gerencia no reconoce la validez de las actas”, señaló Chávez.

El dirigente sindical apunto: “Además la paritaria 2024/2025 también se encuentra trabada. EANA pretende que cerremos la paritaria anterior sin acuerdo y que se abra la nueva paritaria con un ofrecimiento insuficiente. Se suma a eso que en el último mes hubo despidos en el área administrativa sin dialogo alguno. Hemos agotado todas las instancias posibles, se llegó a la decisión de declarar el conflicto, al no haber respuestas de la empresa, se comenzará con el cronograma de medidas”.

“Somos servicio esencial, todo lo que aeronave del Estado, sanitaria, humanitaria, buques de salvamento y aeronaves militares no las afectaremos, tampoco aeronaves en vuelo solo no daremos autorización de despegue y de vehículos en tierra en las franjas horarias publicadas. En caso que la empresa nos llame para dialogar estamos dispuestos, pero hasta el momento nadie se contactó en ese sentido”, remarcaron desde el sindicato.

