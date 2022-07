Argentina vs Uruguay, en fútbol femenino y Las Leonas en semis del Mundial

Con el ánimo por las nubes luego de la victoria 4-0 ante Perú, el combinado albiceleste va por su segundo objetivo para poder soñar con las semifinales del certamen. El próximo oponente es Uruguay que no conoce la victoria.

Para poder decir presente entre las mejores cuatro de la Copa América el equipo de Germán Portanova no tiene margen de error y solo puede permitirse sumar de a tres. Lo logró ante Perú mostrando un gran nivel y sobre todo contundencia en los últimos metros con los cuatro tantos anotados por Yamila Rodríguez, Florencia Bonsegundo, Eliana Stábile y Érica Lonigro. Sumado a los gritos sagrados de las mencionadas jugadoras hay que hacer un comentario aparte del gran encuentro del emblema del equipo, Estefanía Banini, que con este tipo de actuaciones pide a gritos no salir del equipo. Hay que recordar que ante Brasil la jugadora del Atlético Madrid no fue tenida en cuenta por el DT para asumir el primer duelo copero.

Mirando de reojo lo que haga Venezuela en su partido ante Perú, las jugadoras del combinado nacional necesitan sumar un nuevo triunfo el en clásico del Río de la Plata ante Uruguay para llegar a seis unidades y pelear por el segundo escalón del Grupo B, el cual lidera con tranquilidad Brasil con puntaje ideal.

Respecto a Brasil, las cariocas tienen fecha libre y retoman la acción el lunes para enfrentarse a Venezuela, que dependiendo del resultado de esta noche ante Perú llegará con chances matemáticas de pelear por el segundo puesto, el cual permite el acceso a las semifinales. Un detalle no menor para la pelea Argentina-Venezuela por el tan ansiado segundo lugar no solo son los puntos sino la diferencia de gol. Hasta el momento la Vinotinto pasaría a la siguiente instancia por tener +1 en goles a favor, superando a las argentinas que tienen diferencia de gol cero.

"Copa América Femenina: Argentina toma confianza buscando la clasificación"

Ya adelantándonos en el tiempo, justamente Argentina y Venezuela se ven las caras en la última jornada de la fase de grupos. Aires de una final anticipada para ambos combinados que sueñan con estar entre los cuatro mejores. Paso a paso, hoy toca Uruguay a partir de las 18:00 para arrimarse más al segundo escalón.

Cambio de bocha: Las Leonas también representan a Argentina este finde

Luego del triunfazo ante Inglaterra, con Belén Succi brillando bajo los tres palos y Majo Granatto haciendo lo propio en el frente de ataque las jugadoras albicelestes dejaron en el camino a las británicas tras vencerlas por 1-0 en los cuartos de final del Mundial de España-Países Bajos.

Dejando atrás los fantasmas de 2018 donde el combinado nacional abandonó la máxima cita en octavos de final, de la mano con un triunfo mítico ante el clásico rival en cada ámbito deportivo, Las Leonas se metieron entre las cuatro mejores del torneo. En el horizonte otra potencia europea, Alemania. Para poder repetir la hazaña en Rosario 2010, las argentinas deben dejar en el camino a las alemanas para poder disputar su sexta final. Además del gran andar de las dirigidas por Fernando Ferrar, las estadísticas también están de su lado respecto a su próximo rival. De lo que va de la temporada las Leonas se enfrentaron dos veces a Alemania, en una gira en mayo por Berlín las que pisaron fuerte fueron las argentinas. Triunfos 2-1 y 3-1 en ambos encuentros. Esa es la realidad en la previa del duelo de semis que se disputará el sábado a las 16:30.

BL PAR

"Las Leonas derrotaron a Inglaterra y se metieron en las semifinales del Mundial"

En la vereda de enfrente aparecen otros equipos fuertes. Países Bajos y Australia definen en una final anticipada al segundo equipo que dirá presente en la cita máxima del torneo. Por último, respecto a los demás equipos presentes en semis los números de las Leonas son más que positivos: es el segundo que menos goles recibió, apenas dos frente a los cuatro de las neerlandesas y de las alemanas. Eso sí, las más sólidas del torneo son las australianas, que apenas sufrieron uno. En cuanto a goles a favor ahí si lideran las de Ferrara. Las chicas marcaron 16 tantos a favor (seis de Agustina Gorzelany, la máxima anotadora del campeonato con la belga Stephanie Vanden) contra los ocho de Australia, los nueve de Alemania y los 13 de los Países Bajos.

BL PAR