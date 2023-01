Tras llevarse varios trofeos en los Critic’s Choice Awards, La Ballena (The Whale), la aclamada nueva película de Darren Aronofsky (El cisne negro), competirá en los Oscar en tres categorías: Mejor Actor protagónico (Brendan Fraser), Mejor actriz de reparto (Hong Chau) y Mejor maquillaje y peluquería. ¿Cuándo llega este film a la Argentina?

La Ballena ­–premiada en el Festival de Venecia, entre otros galardones– se estrenará en Argentina el 9 de marzo de la mano de BF Distribution.

¿De qué trata The Whale?

Brendan Fraser, quien estuvo años alejado del cine, interpreta a un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

La historia está basada en la obra homónima del dramaturgo Samuel D. Hunter estrenada en 2012, que es quizás la obra más conocida de Hunter. Con ella ganó el Drama Desk, el Lucille Lortel, el GLAAD Media Award y estuvo nominado a los premios Drama League y Outer Critics Circle a Mejor Obra.

El regreso de Brendan Fraser

La película representa el regreso triunfal y la reivindicación de Brendan Fraser, actor que tuvo su punto más alto en los noventa y que había sido condenado injustamente al ostracismo hollywoodense.

¿Qué pasó con Brendan Fraser? Después de su éxito en películas de los 90 como La momia, Al diablo con el diablo y George de la selva, el actor comenzó a desaparecer lentamente de la escena pública.

Además, comenzó a sufrir dolencias físicas debido a la gran exposición que tenía por sus escenas de acción. "Destrocé mi cuerpo haciendo escenas de riesgo", explicó en una entrevista.

Según contó, se encontraba en un momento de su carrera en el que no rechazaba ningún proyecto, pues pensaba que tenía que trabajar sin parar. Además, insistía en hacer él mismo todas sus escenas de acción sin la ayuda de ningún especialista. "Cuando hice la tercera entrega de La Momia (2008) me envolvían con hielo y vendas. Me hacía un exoesqueleto todos los días", reveló Fraser.

Brendan Fraser fue nominando al premio Oscar como Mejor Actor por su papel como Charlie en la película ‘The Whale’

Debido a estas escenas riesgosas, el actor acumuló una lesión en un disco de la espina dorsal, una costilla rota, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales. Durante siete años se sometió a varias operaciones, entre ellas una laminectomía, que es una cirugía diseñada para aliviar la presión sobre la columna vertebral, varias intervenciones más en la espalda y una operación de reemplazo de la rodilla.

Posteriormente, y tras el tiempo que significó recuperarse de todas sus lesiones, se estancó en el mismo tipo de producción y rol, con lo que comenzó a tomar papeles cada vez más secundarios en films que no resultaron muy exitosos.

En 2004, Fraser participó -con un rol también secundario- en la Crash, de Paul Haggis, la ganadora del Oscar a la Mejor Película más discutida de los últimos veinte años. El último éxito comercial de su carrera, hasta su regreso triunfal en The Whale, fue Viaje al centro de la Tierra de 2008.

En 2018, Fraser acusó a Philip Berk, expresidente y miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la organización responsable de los Globos de Oro, de "manosearlo y agredirlo" sexualmente en 2003. Berk, quien aún es miembro de la HFPA, ha asegurado que la historia que cuenta Fraser es una "fabricación total" y que ya ha negado en varias ocasiones el incidente, llegando incluso a plasmarlo en sus memorias, donde asegura que pellizcó el culo de Fraser "en broma".

"Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Como si tuviera una pelota en la garganta. Creía que iba a llorar", explicó Fraser, quien reconoció que le dio miedo contar lo ocurrido en aquel momento por la reacción de la gente y para evitar que marcara su carrera.

Esta agresión sexual que sufrió -sumada a otras situaciones como su divorcio y sus lesiones físicas- también le causó una gran depresión que lo alejó aún más de la escena pública.

Con su regreso, tantos años después de la caída de su carrera, Fraser se hizo con el Critics Choice por su rol en esta nueva película. En el emotivo discurso de agradecimiento por su premio a Mejor Actor, el actor se dirigió a Aronofsky -el director del film- y a la oportunidad que brindó a su malograda carrera: "Estaba totalmente perdido en el bosque y quizás debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste".

Hoy Brendan Fraser se cuenta entre los nominados a Mejor Actor Protagonista de los Oscar 2023.

