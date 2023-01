¿Dónde ver las principales nominadas de los Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las candidaturas para los premios Oscar, que se entregarán el 12 de marzo en Los Ángeles. ¿Dónde se pueden ver las películas nominadas en su categoría?

Argentina, 1985 finalmente logró la codiciada nominación a Mejor película internacional, junto a la alemana All Quiet on the Western Front (que tiene 14 nominaciones a los BAFTA), la belga Close, la irlandesa The Quiet Girl y la polaca EO.

Solo dos de estas nominadas pueden verse en plataformas actualmente: la película bélica alemana All Quiet on the Western Front está disponible en Netflix y Agentina, 1985 puede verse en Prime Video.

Tanto la polaca EO como la belga Close y la irlandesa The quiet girl todavía no llegaron ni a plataformas ni al cine argentino, y tampoco tienen fecha prevista de estreno en el suelo local (aunque seguramente esto cambie al ser las competidoras de la película argentina).

Las nominadas a mejor película

All quiet on the western front también fue nominada a mejor película, además de ser la principal competidora de la película argentina. La siguen la secuela de Avatar, que se convirtió en los últimos días en una de las más taquilleras de la historia al superar los 2.000 millones de dólares de recaudación, The banshees of Inisherin, Elvis, Everything everywhere all at once, The Fabelmans, Tár, la secuela de Top Gun, Triangle of sadness y Women talking.

Respecto a dónde ver estas nominadas: hay algunas que se estrenaron ya en cines como Avatar 2 -que sigue disponible-, la secuela de Top Gun, que ya puede verse en Star+ y Everything everywhere all at once que ya está en Apple TV.

En cuanto a las que aún no llegaron al cine local, tenemos Triangle of sadness y Tár, que aún no tienen fecha de estreno en Argentina, The Fabelmans que se estrena este jueves, The banshees of inisherin llega al cine el 2 de febrero y Women talking el 2 de marzo.

Por último, Elvis se estrenó en HBO max y, como decíamos al principio, All quiet on the western front está en Netflix.

La espera hasta el 12 de marzo es larga, suficiente para ver todas las películas nominadas, por lo menos en las categorías principales.

