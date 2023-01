La nominación de Argentina, 1985 llenó de alegría a todo el país, y representa un hito tanto en la historia del cine nacional en general, como para Ricardo Darín en particular, ya que obtuvo un récord con esta nominación.

Con esta candidatura, Darín se convirtió en el actor que participó en más películas argentinas nominadas al Oscar, ya que formó parte del elenco de El hijo de la novia (2001), El secreto de sus ojos (2009), Relatos Salvajes (2014) y ahora Argentina, 1985 (2022).

"Argentina, 1985" fue nominada al Oscar

Con estas cifras, superó a la actriz Norma Aleandro, que participó en tres películas nominadas al Oscar: La tregua de Sergio Renán (1974), La historia oficial de Luis Puenzo (1985) y El hijo de la novia (2001), donde compartió elenco con Darín.

Además, si Argentina, 1985 finalmente logra este ansiado galardón, Darín pasará a compartir el podio con Pablo Rago como los actores que más veces participaron en una película ganadora del Oscar, ya que Rago fue parte del elenco de La Historia Oficial y de El secreto de sus ojos.

La nominación de Argentina, 1985

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las candidaturas para los premios Oscar y Argentina, 1985 finalmente logró la codiciada nominación a Mejor película internacional.

"Argentina, 1985" nominada al Oscar: ¿cuántas veces una película argentina consiguió esta nominación?

El film de Santiago Mitre competirá en esta categoría contra la alemana All Quiet on the Western Front (que tiene 14 nominaciones a los BAFTAs), la belga Close, la polaca Eo y la irlandesa The Quiet Girl.

Fuera de esta lista quedó RRR, la película india que le ganó a la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los Critics Choice, dado que su país de origen decidió presentar otro film entre las precandidatas de esta categoría.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theather de Los Ángeles, el icónico escenario en el que se lleva a cabo esta premiación.

