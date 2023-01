"Argentina, 1985" fue nominada a los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las candidaturas para los premios Oscar y Argentina, 1985 finalmente logró la codiciada nominación a Mejor película internacional.

El film de Santiago Mitre competirá en esta categoría contra la alemana All Quiet on the Western Front (que tiene 14 nominaciones a los BAFTAs), la belga Close, la polaca Eo y la irlandesa The Quiet Girl.

Fuera de la lista de nominados quedó RRR, la película india que le ganó a la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los Critics Choice, dado que su país de origen decidió presentar otro film entre las precandidatas de esta categoría.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theather de Los Ángeles, el icónico escenario en el que se lleva a cabo esta premiación.

“Argentina 1985”: la ilusión para los Premios Óscar 2023 y la fuerza del cine argentino

Es la cuarta vez que Ricardo Darín es nominado al Oscar, después de haber sido parte de los elencos de "El hijo de la novia" (2001), "El secreto de sus ojos" (2009) y "Relatos Salvajes" (2014).

Las nominaciones argentinas a los Oscar

Argentina, 1985 es la octava película argentina en ser nominada para los premios de la Academia.

La primera nominación tuvo lugar en 1974, con el film La tregua de Sergio Renán. No fue hasta 1985, después de la nominación de Camila de María Luisa Bemberg en 1984, que la película La historia oficial de Luis Puenzo se quedó con el primer Oscar para una película argentina. El film hizo historia por ser la primera candidata latinoamericana en hacerse con un Oscar en esta categoría.

Tras este galardón, las películas Tango, no me dejes nunca (1998) de Carlos Saura y El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella fueron nominadas pero solo El secreto de sus ojos (2009) también de Campanella se quedó con el segundo Oscar para Argentina.

La última vez que un largometraje argentino fue nominado en la categoría de Mejor película internacional fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, que en 2014 perdió esta categoría contra la película polaca Ida.

AO JL