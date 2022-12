"Argentina, 1985" fue nominada a los Globo de Oro

Los Globo de Oro galardonan a las mejores series y películas de 2022 y son uno de los primeros premios de la temporada. Se entregarán el próximo 10 de enero.

La película está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas, investigando y enjuiciando a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

Cuenta con las actuaciones estelares de Ricardo Darín y Peter Lanzani -que interpretan a los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente-, sigue rompiendo récords, después de haberse convertido en la película argentina más vista del año.

Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la Junta Militar.

‘Argentina, 1985’, el otro desafío

El film de Santiago Mitre viene de cosechar ovaciones y premios en distintos festivales y ahora se medirá por primera vez en una entrega de premios del nivel de los Golden Globes, que dan una pauta de lo que pueden llegar a ser los Oscar.

En esta premiación, Argentina 1985 deberá enfrentarse a RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Anteriormente, la película argentina fue seleccionada como candidata nacional para los Premios de la Academia 2023 en la misma categoría por la cual se la nomina ahora.

Además, se ha proyectado en prestigiosos festivales de cine de todo el mundo, como el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Festival de Cine del BFI de Londres, el Festival Internacional de Cine Río y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde también ganó el codiciado premio del público, con una puntuación de 9,14.

BL PAR