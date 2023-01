Este martes 24 de enero se anunciarán finalmente cuáles son las películas nominadas a los premios Oscar, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

Los candidatos a llevarse la estatuilla que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas serán presentados por los actores Riz Ahmed y Allison Williams en una ceremonia que se televisará en el programa Good Morning America y que puede seguirse a partir de las 10:30 am (hora argentina) en goodmorningamerica.com (o en ABC News Live).

Qué se sabe hasta ahora sobre la ceremonia

Después de críticas por la omisión de ciertas categorías en la transmisión en vivo de los premios (se entregaban antes de la ceremonia oficial o durante los cortes comerciales), la Academia decidió que las 23 estatuillas se entreguen en vivo.

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunció la noticia en exclusiva a Variety. “Puedo confirmar que todas las categorías se incluirán en la transmisión en vivo”, dijo. “Estamos comprometidos a tener un espectáculo que celebre a los artesanos, las artes y las ciencias y la naturaleza colaborativa de la realización de películas. Esta es en gran medida la misión de la Academia, y tengo muchas esperanzas de que podamos hacer un programa que celebre todos los componentes de la realización de películas de una manera entretenida y atractiva”, dijo Kramer.

"Buen cine y rigor histórico": Santiago Mitre dio detalles inéditos de Argentina 1985 en su visita a PERFIL

Jimmy Kimmel será el presentador oficial de la ceremonia, que se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Si bien las categorías luego cuentan con invitados de la industria, el conductor de Jimmy Kimmel Live será la figura principal.

"Ser invitado a presentar los Oscar por tercera vez es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeron que no", publicó Kimmel en el anuncio que realizó en redes sociales.

¿Puede ser nominada "Argentina, 1985"?

La temporada de premios ya inició -con los Globo de Oro, primero, y los Critics Choice después-. Esto da un horizonte para saber cuáles pueden ser las principales candidatas a estos premios.

Variety, sitio web especializado en espectáculos, realizó sus predicciones para la 95° entrega de los Oscar en las 23 categorías que los componen.

“Argentina 1985”: la ilusión para los Premios Óscar 2023 y la fuerza del cine argentino

En cuanto a la categoría en la que podría quedar nominada “Argentina, 1985”, el sitio la ubicó como potencial candidata y puso, como sus posibles competidoras a la alemana “All Quiet on the Western Front” (que tiene 14 nominaciones a los BAFTAs), la belga “Close”, la surcoreana “Decision to Leave” y la irlandesa “The Quiet Girl”, que podría ser la primera en su país en lograrlo. Las primeras tres de esta lista ya compitieron contra la película de Santiago Mitre en los Globo de Oro, donde resultó vencedora.

Por su parte, la categoría de Mejor Película la integrarían -de acuerdo a este sitio- The Banshees of Inisherin, The Fabelmans de Steven Spielberg, Everything Everywhere All At Once, Tár, Top Gun: Maverick, Elvis, All Quiet on the Western Front, Triangle of Sadness, Women Talking y The Whale.

FM JL