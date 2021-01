Goodbye!! El genial video de Jimmy Kimmel despidiendo a Donald Trump

Con su estilo mordaz e irónico, el comediante y presentador Jimmy Kimmel festejó la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, difundiendo un video en el que bailan desde la Estatua de la Libertad a Lincoln y los "padres fundadores", incluso el Monumento a Washington y otros íconos americanos, todos abandonando por un rato la piedra para mostrar su alegría por el final del mandato del expresidente republicano.

Camino a las 7 millones de reproducciones en apenas tres días, el video muestra además a varios de los personajes que el mismo Trump usaba en forma habitual en sus discursos y mitines de campaña, mientras en la escena final dos empleados sacan su cuadro animado de la Casa Blanca, con Trump insistiendo en que "ganó por amplio margen" las elecciones y que iba a "mostrar las pruebas" de esas afirmaciones:

Aunque esa parte final del video mostrado por Kimmel fue la que se viralizó, el comediante mostró además una cuenta regresiva del momento en que Trump subía la escalerilla que lo llevaba al helicóptero que lo sacaría de la Casa Blanca, el momento exacto en que dejaba el poder, y cuando al fin subió se veían escenas con fuegos artificiales de las habituales cada fin de año nuevo en distintas ciudades del mundo. En las escenas aparecían además otros líderes políticos, como Barack Obama bailando junto a su esposa, y hasta se veía al presidente mexicano Manuel López Obrador:

"Game is over", dijo Kimmel, festejando que no se hayan producido hechos de violencia, como se temía por el extremismo mostrado por muchos de los seguidores de Trump. "Here we Joe!" señaló Kimmel, saludando la llegada de Biden y la nueva etapa que se abre no solo para la política estadounidense, sino para las esperanzas de mejor convivencia global.